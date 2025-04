Criobella y ABC Ibérica; una alianza que protege la identidad y la dignidad de los pacientes oncológicos

Preservar el cabello durante la quimioterapia es mucho más que una cuestión estética: es proteger la autoestima, mantener la identidad y ofrecer un apoyo psicológico crucial en uno de los momentos más difíciles de la vida. Con esa visión, Criobella ha sellado un acuerdo estratégico con ABC Ibérica, nombrándola distribuidor único y exclusivo de sus gorros de enfriamiento capilar en hospitales, ortopedias, centros especializados y farmacias de España y Portugal.

Con más de 30 años de trayectoria, ABC Ibérica se ha dedicado a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos a través de soluciones especializadas. Han desarrollado prótesis mamarias externas, sujetadores postquirúrgicos, productos de compresión para linfedema y otros dispositivos diseñados para ayudar a las personas que han pasado por procesos oncológicos complejos.

Su compromiso no se limita a fabricar productos: durante décadas han trabajado mano a mano con hospitales, clínicas, ortopedias y profesionales médicos para acompañar emocional y físicamente a los pacientes en su recuperación, con el máximo respeto y sensibilidad. Gracias a esa dedicación, hoy son un referente indiscutible en el ámbito de la atención oncológica en España y Portugal.

Criobella ha desarrollado sus gorros de enfriamiento con un único objetivo: evitar la caída del cabello durante la quimioterapia. Su eficacia está respaldada por cientos de estudios clínicos realizados a lo largo de los últimos 40 años, que demuestran que el enfriamiento controlado del cuero cabelludo puede reducir significativamente la pérdida de cabello inducida por la quimioterapia, ayudando a preservar tanto el aspecto físico como la fortaleza emocional del paciente.

Gracias a esta unión, hospitales, ortopedias y farmacias contarán ahora con una solución avalada científicamente, respaldada por la experiencia de dos empresas que comparten una misma filosofía: tratar a las personas con el respeto y la empatía que merecen.

No es solo un gorro. No es solo un producto. Es un gesto de dignidad para quienes luchan cada día contra la enfermedad.

Porque evitar la caída del cabello durante la quimioterapia no es un lujo: es una forma de resistir, de reconocerse frente al espejo, y de seguir luchando con la cabeza bien alta.