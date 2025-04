Institució Ibars impulsa en Barcelona el cuidado a personas con demencia o Alzheimer con atención 360º

En el contexto actual de una sociedad que envejece aceleradamente, la atención domiciliaria se ha convertido en una prioridad para las familias que buscan garantizar el bienestar de sus seres queridos. En Barcelona, donde la población mayor representa un porcentaje cada vez más alto del total de habitantes, la demanda de servicios especializados para personas con enfermedades neurodegenerativas ha crecido de forma sostenida. Frente a esta realidad, Institució Ibars ha desarrollado una propuesta innovadora y eficaz que responde a los retos del presente: un sistema de atención integral domiciliaria centrado especialmente en el cuidado a personas con demencia o Alzheimer.

Esta iniciativa, conocida como programa 360º, está diseñada para ofrecer una cobertura completa que combine acompañamiento humano, intervención profesional y tecnología aplicada al cuidado. El modelo prioriza la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, con un enfoque centrado en la dignidad, la autonomía y la personalización de cada intervención. En este sentido, la empresa se posiciona como un referente en la atención a personas dependientes, especialmente aquellas que sufren enfermedades como el Alzheimer u otros tipos de demencia.

Plan individualizado, equipo especializado y tecnología al servicio de la salud A diferencia de los modelos convencionales de cuidado, este programa contempla no solo la asistencia física, sino también la gestión emocional y el seguimiento proactivo de cada caso. La filosofía de trabajo de Institució Ibars parte de una evaluación inicial realizada por especialistas, quienes analizan el estado cognitivo, funcional y social del paciente. A partir de ese diagnóstico, se diseña un plan de atención personalizado que se adapta a las características y evolución de cada situación concreta.

El servicio de cuidadoras a domicilio, uno de los ejes centrales del programa, se lleva a cabo mediante profesionales con formación específica en demencias. Estas cuidadoras están capacitadas para abordar los cambios de conducta, la pérdida de memoria, la desorientación espacial y otras manifestaciones propias de estas enfermedades. La selección del personal no solo responde a criterios técnicos, sino también a aspectos humanos, asegurando una relación de confianza con el usuario y su entorno.

Uno de los aspectos más innovadores del programa 360º es la incorporación de teleasistencia avanzada. A través de dispositivos inteligentes y conectividad permanente, los familiares pueden tener información sobre el estado del paciente en tiempo real. Este sistema permite registrar hábitos, detectar anomalías, activar protocolos de seguridad y contactar rápidamente con los responsables de atención si se presenta alguna alerta. Esta funcionalidad ha sido especialmente valorada por las familias, ya que reduce la ansiedad generada por la distancia y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Compromiso con las familias, formación continua y atención integral El sistema de seguimiento implementado por Institució Ibars incluye la elaboración de informes periódicos, evaluaciones de progreso y reuniones de revisión con la familia. Este mecanismo garantiza un acompañamiento continuo que trasciende la intervención puntual, generando una dinámica de mejora constante. El compromiso con la calidad no se limita al paciente, sino que se extiende al núcleo familiar, ofreciendo orientación, soporte emocional y estrategias de afrontamiento para las personas cuidadoras.

Otro elemento clave del programa es la formación constante del equipo profesional. La empresa ha desarrollado un plan interno de capacitación continua, centrado en actualizaciones clínicas, gestión del estrés y mejora en las técnicas de comunicación con personas con deterioro cognitivo. Este enfoque no solo garantiza una atención competente, sino también empática y humana, especialmente en los casos más complejos.

Además del cuidado en domicilio, el programa contempla el acompañamiento en centros médicos, gestiones administrativas, y apoyo en actividades cotidianas que muchas veces resultan imposibles de realizar sin ayuda. Todo el proceso está supervisado por coordinadores que actúan como interlocutores directos entre la familia, el equipo profesional y los servicios sanitarios. Este nivel de coordinación permite ofrecer una respuesta ágil y coherente frente a cualquier circunstancia.

Modelo sostenible y humano para afrontar los retos del envejecimiento Institució Ibars también desarrolla campañas de sensibilización en torno al envejecimiento saludable y la prevención del deterioro cognitivo. En colaboración con entidades del tercer sector, participa en actividades formativas y programas de inserción laboral para personas que desean especializarse en el ámbito del cuidado. Este compromiso con la comunidad refuerza su identidad como entidad de iniciativa social que entiende el cuidado como una misión más que como un simple servicio.

El enfoque integral, sumado a la experiencia acumulada y al rigor en la selección del personal, convierte a Institució Ibars en una opción confiable para familias que buscan una atención de calidad en el propio hogar. La empresa ha logrado diferenciarse no solo por su capacidad operativa, sino también por su sensibilidad frente a una problemática que afecta a miles de hogares en Barcelona.

En un escenario donde las soluciones institucionalizadas no siempre alcanzan a cubrir la creciente demanda, la apuesta por el cuidado a personas con demencia o Alzheimer en el ámbito domiciliario se presenta como una alternativa viable y sostenible. El programa 360º de Institució Ibars representa una respuesta real, flexible y comprometida, diseñada para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, sin alejarlos de su entorno, ni de sus afectos.