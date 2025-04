Finnovant y Storage Chain lanzan PhēnixLoc Data Manager, seguridad y almacenamiento descentralizado asequibles

La nueva solución de almacenamiento basada en Web 3 mejora la seguridad, el control y la accesibilidad en mercados emergentes Finnovant, líder en tecnología móvil y soluciones de autenticación biométrica, y Storage Chain, pionero en almacenamiento descentralizado, anunciaron hoy el próximo lanzamiento de PhēnixLoc Data Manager, previsto para el 1 de junio de 2025.

Este innovador producto, basado en tecnología Web 3, está diseñado para revolucionar la seguridad de los datos y su accesibilidad, especialmente para personas no bancarizadas o con acceso limitado en mercados emergentes. Ofrecerá una combinación inédita de seguridad avanzada, control total por parte del usuario y precios asequibles para Android, iOS y navegadores en cualquier dispositivo.

El PhēnixLoc Data Manager proporciona almacenamiento cifrado y descentralizado para todo tipo de información privada o sensible. Diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los mercados emergentes, ofrece una seguridad excepcional a precios pensados para ser accesibles a cualquier persona.

El acceso a PhēnixLoc se realiza a través de tecnología descentralizada Web 3 y está protegido por Say-Tec, la solución de autenticación biométrica avanzada de Finnovant, que garantiza que solo el propietario legítimo pueda acceder a sus datos. Además, PhēnixLoc incorpora técnicas robustas de seguridad basadas en Finanzas Descentralizadas (DeFi) para reforzar aún más la protección de la información.

"Estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Storage Chain para llevar PhēnixLoc Data Manager al mercado," ha señalado Brian Maw, CEO de Finnovant.

"Durante demasiado tiempo, el almacenamiento seguro y privado de datos ha estado fuera del alcance de muchas personas en economías emergentes. PhēnixLoc cambia esa realidad, integrando nuestra autenticación biométrica segura con la red descentralizada de Storage Chain, proporcionando un nivel de seguridad y control verdaderamente sin precedentes y adaptado a las necesidades de la próxima generación de usuarios", ha añadido.

A diferencia de otros servicios, PhēnixLoc garantiza que los datos permanezcan siempre bajo el control del usuario, sin ser accesibles por grandes entidades centralizadas. Utiliza cifrado de extremo a extremo AES-256, el mismo estándar utilizado por las instituciones más seguras del mundo, asegurando que ninguna empresa o entidad externa pueda visualizar los archivos almacenados.

Entre sus funciones innovadoras, PhēnixLoc incluirá la herramienta Endowment, que permite designar de forma segura a un familiar, abogado u otra persona de confianza para que reciba acceso a los activos digitales en caso de fallecimiento del usuario, garantizando así la transferencia segura y planificada de información valiosa.

Mediante tecnologías de descentralización populares, PhēnixLoc divide cada archivo y lo distribuye entre una red global de servidores, de modo que ningún proveedor individual pueda acceder a su contenido, y solo el usuario posea la clave para reensamblar los datos. Con una política de privacidad absoluta, no se recopilan ni almacenan datos del usuario, asegurando un control total sobre la información.

"Nuestra colaboración con Finnovant en PhēnixLoc Data Manager representa un gran avance para hacer del almacenamiento descentralizado una solución práctica y accesible a nivel mundial," ha comentado Chris Dominguez, CEO de Storage Chain.

"Creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental. Al combinar nuestra red descentralizada con la autenticación biométrica segura de Finnovant, estamos empoderando a los usuarios para que sean verdaderos propietarios de su vida digital, sin importar su ubicación o situación financiera", ha concluido.

Además de sus robustas características de seguridad, PhēnixLoc está diseñado para ser altamente usable, permitiendo descargas rápidas de archivos en cualquier parte del mundo. Los precios serán muy competitivos y accesibles, reflejando el compromiso de la empresa con los mercados emergentes.

Sobre Storage Chain

Storage Chain es pionera en tecnología de almacenamiento descentralizado, construyendo redes escalables que priorizan el control del usuario, la privacidad y la seguridad.

Sobre Finnovant

Finnovant es una empresa tecnológica especializada en soluciones innovadoras de autenticación biométrica y seguridad digital, diseñadas para garantizar la accesibilidad global.

Más información en: Finnovant.com