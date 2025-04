Luisiana rinde homenaje a su legado gastronómico en un año 'para chuparse los dedos'

El estado de Luisiana celebra "The Year of Food", un festín de sabores, tradición, recetas y los restaurantes que hicieron historia En Luisiana, la cultura gastronómica se saborea en cada bocado, un legado único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Con profundas raíces en recetas francesas, españolas, africanas, sicilianas, caribeñas, irlandesas, alemanas e indígenas, su cocina fusiona diversas influencias de manera inesperada para crear tradiciones culinarias inigualables. La gastronomía de Luisiana es un mundo en sí misma.

La esencia de Luisiana se puede degustar en cada plato, desde el norte hasta el sur, en cada ciudad y en cada camino rural. Su cocina es una mezcla de comodidad y sofisticación, con ingredientes de temporada y recetas transmitidas de generación en generación, aunque no hay dos gumbo iguales, ya que cada cocinero tiene su propia receta especial.

Si el pasado 2024 fue el año de la música en Luisiana, en este 2025 se celebra el "Year of Food", un homenaje a la especial gastronomía del estado. Sin duda, la ocasión perfecta para que todos aquellos visitantes puedan "nutrir su alma", como bien dice el lema de Explore Louisiana "Feed your Soul". Esta celebración incluye varios eventos y festivales gastronómicos en la zona, así como una sección de recetas para elaborarlas en casa y numerosas recomendaciones de restaurantes. Toda la información sobre las actividades está disponible en su página web: www.explorelouisiana.com/year-of-food

Entre sus recetas más reconocidas se pueden encontrar el Gumbo de pollo y salchichas, elaborado con arroz y verduras, y la "holy trinity" que consiste en apio, pimientos y cebollas. Aunque se puede encontrar un delicioso gumbo en varios restaurantes de todo el estado, se recomienda probarlo en los restaurantes Dooky Chase's en Nueva Orleans o en Pat's of Henderson en Lake Charles. Otra de sus elaboraciones a destacar es el Cajun Jambalaya, los platos cajunes son famosos por su complejidad de sabores bien condimentados. El Jambalaya, está hecho a base de arroz, pollo y salchicha andouille -se podría decir que es algo similar a la paella española-. El verdadero jambalaya cajun prescinde de la base de tomate y está cargado de carne más que de mariscos. Para disfrutar de una experiencia auténtica, se puede probar en The Jambalaya Shoppe en Baton Rouge o seguir la receta del chef Patrick Mould, experto en cocina cajun y criolla en este enlace.

Otro plato popular son las Boudin Balls, unas pequeñas bolas sazonadas y elaboradas a base de arroz y salchicha que se rebozan y fríen en pan rallado. Se pueden encontrar en todo el estado, desde restaurantes gourmet hasta gasolineras. Imprescindible probarlas en Earl's Cajun Market, o una versión con queso a la parrilla en Johnson's Boucanière, ambos situados en Lafayette.

Por último, Luisiana cuenta con algunos de los pescados y mariscos más frescos del mundo, yes algo verdaderamente importante en su gastronomía. Uno de sus platos típicos es el Fried Catfish, unos peces de agua dulce de la zona conocidos como «gatos» por los fanáticos de la pesca local. En esta elaboración, simplemente se sazona el pescado, se reboza y se fríe en aceite, pero es toda una delicia para el paladar. Suele acompañarse de verduras y hushpuppy, que son unas pequeñas bolas de pan de maíz fritas, tradicionales de la cocina sureña estadounidense y que sirven de guarnición.

Para aquellos que deseen probar todo tipo de mariscos, es importante tener en cuenta la temporada de cada uno. Los cangrejos de río son más abundantes desde finales del invierno hasta principios de la primavera. Los cangrejos azules, un verdadero manjar local, se encuentran desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Para probar camarones, los marrones están disponibles entre mayo y julio, y los blancos de agosto a diciembre. Y para los amantes de las ostras, su mejor momento va de octubre a abril, aunque, por suerte, pueden encontrarse durante todo el año.

Pocos saben que la icónica salsa Tabasco, distribuida en todo el mundo, se produce en Luisiana, cerca de Lafayette, en la pintoresca isla de Avery Island. Para aquellos fanáticos de esta emblemática salsa picante, no puedes perderte la experiencia de visitar su fábrica. Aquí se ofrecen tours exclusivos que muestran todo el proceso de elaboración: desde las plantaciones de pimientos hasta el embotellado final. Además, los visitantes pueden degustar y adquirir variedades únicas de salsas Tabasco que solo están disponibles allí. Actualmente, la marca cuenta con más de ocho tipos diferentes, mucho más allá de las clásicas versiones de Tabasco rojo y verde.

Más información en: https://www.explorelouisiana.com/