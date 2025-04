Madrid albergará las finales del gran torneo de esports LEC Summer Finals 2025

Del 26 al 28 de septiembre Madrid volverá a convertirse en el epicentro europeo de League of Legends, y no sucedía desde 2019. En el evento, que se celebrará en la Caja Mágica, se decidirá el tercer equipo que representará a EMEA en Worlds. Las entradas se pondrán a la venta el 12 de mayo, con una preventa anticipada. LEC Summer Finals 2025 también traerá consigo, LEC XPO a Plaza de España, con entrada gratuita Madrid acoge una vez más el mejor League of Legends en un fin de semana repleto de emoción. Riot Games ha anunciado que LEC Summer Finals 2025 se disputará en Madrid, donde los cuatro mejores equipos de EMEA competirán por el título de verano y una de las tres plazas que dan acceso a Worlds. Del 26 al 28 de septiembre, cuatro equipos de la LEC lucharán por la gloria y se decidirá el último conjunto que se clasificará para el campeonato mundial, en la Caja Mágica.

Durante los tres días que durará esta final del split de verano 2025 de la LEC se disputarán tres partidos en vivo en la Caja Mágica, uno cada día. Este año la EMEA Masters Finals no formará parte del evento, pero la emoción está asegurada en el nuevo formato de las finales con más acción centrada en la LEC y con la última plaza de EMEA para Worlds en juego desde el primer partido del viernes.

"Todas las miradas están puestas en Madrid, que una vez más se convierte en el epicentro de la escena competitiva de League of Legends, esta vez con una de nuestras competiciones más prestigiosas. Tras las electrizantes finales de 2018 y los inolvidables cuartos y semifinales de Worlds en 2019, es un honor ver regresar la LEC a una ciudad que vive y respira League, esta vez en formato Roadshow. Año tras año, el talento español ha escalado hasta lo más alto de la LEC, demostrando que el camino hacia la grandeza muchas veces empieza aquí, en casa — ¡hay tantos nombres que sería imposible mencionarlos todos! Estamos entusiasmados por ofrecer a los fans una experiencia que celebra no solo la competición, sino también la increíble pasión de la comunidad española. Madrid no solo acoge un torneo, está preparando el escenario para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia compartida", afirma Ricardo Herrero, Brand Manager de League of Legends en España.

"Estamos encantados de traer de vuelta la LEC a España; la pasión y la energía de la comunidad local no tienen comparación. El Roadshow se ha convertido en la joya de la corona de nuestra temporada, combinando partidas de alto nivel con momentos inolvidables para los fans, especialmente con la LEC XPO. Este año, una vez más, gracias al Roadshow, salimos de Berlín para encontrarnos con nuestros fans allí donde están, y no podría estar más agradecido por la oportunidad de compartir una experiencia que va mucho más allá de la Grieta. ¡Los fans españoles no solo animan, hacen temblar la arena! La última vez que estuvimos en Madrid, el ruido casi rivalizaba con el despegue de un avión", destaca Artem Bykov, Comisionado de la LEC.

A lo largo de todo el fin de semana, los fans volverán a vivir enfrentamientos inolvidables, un ambiente electrizante y una celebración de todo lo que hace de la LEC más que una liga. Y todo ello en un evento que estará totalmente en castellano, con comentarios en directo desde el propio estadio a cargo de los casters de LVP.

Las entradas para LEC Summer Finals 2025 saldrán a la venta el 12 de mayo a las 17:00 CEST, exclusivamente a través de Ticketmaster. Los precios parten desde 30€ al día, con opciones que incluyen diferentes categorías de entradas y pases de fin de semana para vivir la experiencia completa. A continuación se puede consultar la tabla de precios al completo.

Precios:

Viernes: 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida).

Sábado: 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida).

Domingo: 60€ (vista directa) / 45€ (vista lateral o restringida).

Pase de fin de semana (de viernes a domingo): 109€ (vista directa).

Los fans podrán adquirir hasta 4 entradas por día por transacción. Además, los clubes de fans oficiales de los equipos de la LEC contarán con asignaciones especiales.

Por otra parte, los titulares de entradas para la Superliga Domino’s Final Four tendrán acceso anticipado a la preventa (del 3 al 11 de mayo) y un descuento de 5€ en su entrada (hasta el 16 de mayo). La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) dará más detalles sobre cómo disfrutar de estos beneficios en las redes sociales de la Superliga Domino’s de League of Legends y en la página web dedicada a la preventa.

LEC XPO: diversión para todos

LEC XPO llevará los días 27 y 28 de septiembre a Plaza de España un completo calendario de emocionantes actividades totalmente gratuitas para los asistentes. Será un espacio en donde los fans puedan conectar con todo lo que aman no solo de LEC, sino también de League of Legends: experiencias interactivas, sorpresas y la mejor comunidad.

La LEC 2025 también pasa por España y Francia con LEC: Roadtrip

LEC Summer Finals 2025 no es la única oportunidad para que los fans vibren en directo con la competición. Los mejores equipos de League of Legends de EMEA están ahora mismo compitiendo en Madrid de la mano de MKOI gracias a LEC Roadtrip, brindando un fin de semana de grandes enfrentamientos. Pero esto no ha acabado, ya que el 10 y 11 de mayo, Karmine Corp dará la bienvenida a SK Gaming, G2 y su rival francés, Team Vitality, para un evento local especial en su recinto Les Arènes con grandes partidos en juego

.

En el futuro se ofrecerán más detalles sobre actividades, invitados y cómo aprovechar al máximo la visita a Madrid. Todos los detalles sobre el evento se podrán encontrar en lolesports.com.