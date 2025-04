Tati Mapelli; la empresaria chilena que está revolucionando la repostería desde su ecommerce

Chile, Abril 2025. En el vibrante universo de la repostería en Chile, Tati Mapelli se ha posicionado como una voz inspiradora y una guía para decenas de emprendedoras que sueñan con vivir de lo que aman. Aunque su historia comenzó entre batidoras y recetas, hoy su propósito y modelo de negocio apuntan más alto: empoderar a otras mujeres para que puedan construir sus propios emprendimientos de repostería a través del conocimiento, los insumos adecuados y el acompañamiento justo en el momento indicado.

Desde su tienda online Tiendita Tati Mapelli, ofrece productos especializados para reposteras, brinda asesorías prácticas, cursos presenciales y diseña herramientas que impulsan negocios reales.

Tati Mapelli: una repostera apasionada con ganas de compartir El amor por la repostería fue el punto de partida para Tati. “Sentí que mi vocación iba más allá de vender pasteles o galletas: quería compartir los conocimientos y ayudar a otras mujeres a recorrer un camino más claro y seguro que el mío”, relata.

Esa búsqueda la llevó a profesionalizarse, aprender sobre negocios digitales y comenzar a crear contenido educativo con propósito. “Me daba cuenta de que muchas reposteras tenían talento, pero no sabían cómo convertirlo en un negocio rentable. Y yo sabía que podía ayudarlas”.

La Tiendita Tati Mapelli y el acompañamiento a emprendedoras en repostería Hoy, Tati ha dejado atrás la venta directa de repostería y se dedica por completo a su ecommerce, Tiendita Tati Mapelli, un espacio enfocado en ofrecer artículos cuidadosamente seleccionados para facilitar el trabajo de reposteras y emprendedoras del rubro.

Pero su impacto va mucho más allá de una tienda online. Tati ha construido una verdadera comunidad de aprendizaje. A través de asesorías personalizadas, clases presenciales mes a mes, contenidos educativos y una experiencia cercana, acompaña a mujeres que quieren lanzar o fortalecer sus propios negocios de repostería en Chile.

“Me llena el alma ver cómo muchas comienzan con miedo, pero también con claridad, herramientas y compañía. Esa es mi misión ahora”, afirma.

Lo que la diferencia dentro del ecosistema de repostería en Chile no solo es que vende y fabrica sus propios productos, sino que además acompaña procesos reales de transformación personal y profesional. “Cada panquequera, molde o insumo que vendo está pensado desde la experiencia de quien sabe lo que es batallar en una cocina con poco. No vendo cosas bonitas: vendo herramientas para que otras puedan cumplir sus sueños”, destaca.

Formación, comunidad y una visión a futuro La transición desde la producción de repostería hacia el modelo actual no fue inmediata. “Fue un proceso de descubrimiento. Me di cuenta de que podía tener un mayor impacto si dejaba de hornear y comenzaba a enseñar. La enseñanza es mi propósito”, dice convencida.

Actualmente, Tati está desarrollando un ecosistema educativo que incluye clases presenciales, asesorías y formación online para reposteras. Su objetivo es claro: convertirse en una referente educativa en Chile y América Latina.

“Mi sueño es enseñar en grande. Que muchas más puedan acceder a contenidos claros, útiles y motivadores. Mi experiencia es el mapa que quiero compartir”, afirma con entusiasmo.

Las redes sociales, su estilo directo y su cercanía la han convertido en una figura confiable. Tati responde, enseña, comparte. Su conexión con la audiencia es auténtica, y eso también la hace distinta.

Un modelo de negocio dulce con propósito Tati Mapelli es mucho más que una repostera. Es una guía, una mentora y una empresaria con propósito. Desde su ecommerce, no solo impulsa ventas: construye comunidad, educa y transforma vidas. Su historia no es solo de éxito empresarial, sino de impacto positivo.

Además, diseña y fabrica sus propios moldes de repostería, lo que le permite ofrecer productos únicos que realmente marcan la diferencia frente a otras tiendas.

En un rubro competitivo como la repostería, donde muchas veces falta acompañamiento, Tati decidió ser ese apoyo que muchas buscan. Y lo está logrando, con dulzura, pero también con estrategia, visión y mucho corazón.

Para conocer más sobre su trabajo, explorar productos o comenzar a emprender, puedes visitar su tienda online: Tiendita Tati Mapelli.

Caso de éxito: Leslie San Martín “Antes no sabía hacer ni un huevo revuelto… hoy vendo más de 200 panes de Pascua y hasta tengo cortadores de galletas”.

Así cuenta Leslie San Martín, una de las alumnas que llena de orgullo a Tati.

Hoy, junto a su esposo Germán, tiene The Cookies and Flowers, un emprendimiento precioso en Concepción. Hacen tortas, galletas decoradas y en la última Navidad vendieron más de 200 panes de Pascua, que incluso distribuyeron en otros negocios, participaron en ferias y hasta lanzaron sus propios cortadores de galletas.

En tiempos donde emprender parece una carrera solitaria, historias como la de Tati Mapelli demuestran que el verdadero éxito no solo se mide en ventas, sino en la capacidad de inspirar, acompañar y transformar vidas. Su propuesta de valor trasciende lo comercial: construye puentes entre el talento, la pasión y la sostenibilidad económica.

Tati no solo vende insumos, enseña recetas o fabrica moldes. Ella empodera, guía y deja huella. Y en ese dulce camino que comenzó con una batidora, hoy está escribiendo —junto a cientos de mujeres— una nueva receta para el futuro de la repostería en Chile y Latinoamérica.