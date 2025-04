Marc Timón debuta con ‘Camins sense retorn’, una novela insólita y desbordante de imaginación.

Editorial Círculo Rojo presenta la primera obra literaria del reconocido compositor y director de orquesta Marc Timón Barceló: una novela sorprendente, lírica y sarcástica que difumina los límites entre la ciencia ficción y la vida cotidiana.

CÍRCULO ROJO.- Tras años de trayectoria internacional en el ámbito musical, Marc Timón se lanza al universo literario con ‘Camins sense retorn’, una novela escrita a fuego lento durante tres años de inspiración intermitente entre partituras, ensayos y viajes transatlánticos entre Barcelona y Los Ángeles.

Este debut literario, publicado por Editorial Círculo Rojo, destaca por una prosa que entreteje con maestría lo lírico con lo grotesco, la ternura con el humor más descarnado, y el drama íntimo con la épica más delirante. En sus páginas, lo costumbrista convive con lo surreal, lo doméstico se mezcla con lo alienígena, y la ciencia ficción se convierte en un reflejo cotidiano del alma humana.

“Lo que más destacaría de mi novela es su originalidad y el lenguaje genuino, cargado de poética, sarcasmo y contraste constante entre mundos aparentemente irreconciliables”, declara el autor.

Inspirada por sus propias vivencias, ‘Camins sense retorn’ toma elementos de la biografía de Timón para construir un relato coral protagonizado por personajes inolvidables como la Roser —una madre obsesionada por un amor no correspondido—, un extraterrestre entrañable e incomprendido, y hasta unos ranapótamos llegados de otra galaxia para construir una réplica exacta Cataluña en el desierto de Death Valley, en California.

El autor no solo se inspira en la música, que aparece en la obra como tema y como ritmo narrativo, sino también en sus raíces en el Cap de Creus y en su constante tránsito entre culturas. Así, el lector se ve arrastrado por una historia que sorprende en cada giro argumental y en cada párrafo cargado de imágenes vívidas, ironía y ternura.

Un libro para los curiosos, los inconformistas, los que aman lo inesperado

‘Camins sense retorn’ está dirigida a lectores con “una mirada curiosa e inquieta”, en palabras del propio autor. Aquellos que disfrutan de lo imprevisible, lo híbrido, lo que rompe moldes sin perder profundidad emocional. La obra bebe de fuentes tan diversas como la ciencia ficción, el realismo mágico, el humor negro y la literatura catalana contemporánea.

En definitiva, ‘Camins sense retorn’ es mucho más que una novela de debut. Es una declaración de intenciones de un autor que no solo compone sinfonías, sino también mundos. Marc Timón Barceló irrumpe en la literatura con una obra que arriesga y conmueve, que descoloca y hace reír, que evoca tanto a un vals como a un estallido cósmico.

SINOPSIS

Roser vive obsesionada por el desprecio del hombre al que siempre ha amado. Su hijo, heredero de ese lastre emocional, intenta recomponerse de su ruptura sentimental defenestrando torpemente el amor romántico, enamorándose de una chica de anuncio de supermercado y frecuentando clubs de swingers. Y mientras tanto, un extraterrestre con muy buenas intenciones pero incapaz de aprender a amar, junto con unos misteriosos ranapótamos que aparecen en la Tierra para construir una réplica exacta de Cataluña en el desierto de Death Valley, en California, conducirán a toda la humanidad hacia un desenlace de lo más inesperado.

Con una escritura sarcástica, punzante y desbordante de imaginación, Marc Timón firma una novela donde la ternura, la lírica y el drama conviven constantemente con el absurdo, el surrealismo y la acidez del humor negro más descarnado. Historias íntimas que se entrecruzan con aventuras épicas en las que el costumbrismo se casa con la fantasía para presentar a los alienígenas como el espejo perfecto donde retratar, de la forma más irreverente, la condición humana.

AUTOR

Compositor, director de orquesta, pianista, escritor y solista de tible, Marc Timón (Castelló d’Empúries, 1980) está considerado uno de los artistas más brillantes, eclécticos y premiados de su generación. Dirigir un estreno mundial de John Williams y crear música para la serie de Marvel Agent Carter, fusionar música clásica con electrónica y DJs en el Gran Teatre del Liceu con el espectáculo Maestro, ser compositor residente del Palau de la Música, componer un Magnificat para la Sagrada Familia, retratar las miserias del amor romántico en el musical Apología y escarnio de la estupidez humana, escribir la banda sonora de la serie de Netflix Dos tumbas, crear la música para la ceremonia inaugural de la Copa Davis de tenis, mezclar la sardana con jazz y discofunky, dirigir conciertos sinfónicos de Disney, Coldplay y Hans Zimmer o debutar como cantante y productor pop con el álbum Amàlia, corroboran su voluntad constante de entender la creación como un acto de comunicación universal sin barreras ni etiquetas para contar historias, ya sea a través de la música o de la escritura.