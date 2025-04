La revolución de la IA agéntica en los sistemas de gestión empresarial; explorando Microsoft Dynamics 365

El auge de la IA agéntica en la empresa actual

Por Javier Armesto, Microsoft BizzApps Tech Lead en myCloudDoor

La inteligencia artificial agéntica, aquella que puede actuar con autonomía orientada a objetivos, está redefiniendo la forma en que las empresas operan. En un entorno donde los equipos están sobrecargados y las decisiones deben tomarse en tiempo real, los CIOs y responsables de IT ven en esta tecnología una palanca para incrementar eficiencia, reducir errores y aumentar la resiliencia operativa.

Microsoft ha llevado esta transformación a sus aplicaciones de negocio, integrando capacidades de IA agéntica tanto en sus sistemas ERP como CRM. Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Sales ya incorporan funcionalidades concretas que automatizan flujos de extremo a extremo, anticipan necesidades del cliente y permiten operar con menos fricción y mayor inteligencia.

Este artículo explora cómo se está materializando esta revolución en estas plataformas clave, desde funcionalidades actuales hasta implicaciones estratégicas y recomendaciones para líderes tecnológicos.

El caso de Microsoft Dynamics 365 Business Central: del ERP asistido al ERP autónomo Dynamics 365 Business Central ha sido uno de los pioneros en la incorporación de IA generativa a través de Copilot. Desde tareas como la generación automática de descripciones de productos hasta sugerencias para la conciliación contable, Copilot ha funcionado como un asistente que incrementa la productividad del usuario.

Pero el verdadero cambio llega con la incorporación de agentes autónomos que ejecutan flujos de negocio completos. Un caso destacado es el Sales Order Agent, capaz de gestionar de forma casi completa el proceso de pedidos recibidos por correo electrónico. Este agente:

·Monitoriza el buzón compartido de ventas.

·Extrae la intención del mensaje y detecta productos y cantidades.

·Identifica al cliente en el sistema.

·Elabora la oferta con verificación de stock.

·Solicita validación interna si es necesario.

·Envía la propuesta al cliente.

·Convierte la oferta en pedido al recibir la aprobación.

Lo más relevante es que actúa bajo reglas empresariales configurables, mantiene informados a los usuarios en todo momento y aprende del contexto para actuar con mayor precisión en cada interacción. Esta capacidad de configuración e integración con procesos reales de negocio está siendo ya desplegada por partners especializados como myCloudDoor, que ayuda a las organizaciones a adaptar estos agentes a sus flujos operativos, garantizando tanto el cumplimiento normativo como la escalabilidad.

Agente de cuentas por pagar: automatización inteligente en la gestión de facturas de proveedores En la próxima ola de actualizaciones de Business Central, se introducirá el agente de cuentas por pagar, diseñado para optimizar el proceso de gestión de facturas de proveedores mediante la automatización de tareas repetitivas y propensas a errores.​

Este agente permitirá:​

·Obtener automáticamente archivos adjuntos de facturas de proveedores desde cuentas de correo electrónico de Microsoft 365 o carpetas compartidas de SharePoint.

·Procesar estos documentos utilizando tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) a través de Azure Document Intelligence, extrayendo información relevante como montos y descripciones.

·Crear documentos de factura de compra en Business Central listos para revisión y aprobación, utilizando el historial de compras de la empresa o políticas contables para su registro.​

·La automatización de estos procesos reducirá significativamente el tiempo dedicado a la gestión de cuentas por pagar, disminuirá los errores y permitirá a los profesionales enfocarse en tareas más estratégicas.​

Con estas capacidades, el agente de cuentas por pagar actuará de manera proactiva, asegurando que las facturas se procesen de manera oportuna y conforme a las políticas establecidas, mejorando así la eficiencia y la efectividad en la gestión financiera.

Este enfoque trasciende la asistencia y entra en el terreno de la autonomía: el sistema actúa por el usuario, con intervención solo cuando es realmente necesario. Business Central evoluciona así hacia un ERP inteligente, que no solo refleja lo que pasa en la empresa, sino que actúa para que las cosas ocurran de manera óptima.

Dynamics 365 Sales: inteligencia predictiva y ventas personalizadas a escala En el ámbito CRM, Dynamics 365 Sales ha potenciado su propuesta de valor con IA agéntica que permite una gestión de clientes más eficiente, personalizada y proactiva.

Entre sus capacidades actuales destacan:

·Puntuación predictiva de leads y oportunidades para priorizar los esfuerzos comerciales.

·Análisis conversacional de emails y reuniones para detectar intereses, objeciones o señales de riesgo.

·Recomendaciones en tiempo real para cada fase del ciclo de ventas, incluyendo la mejor acción siguiente.

·Captura automática de datos para mantener actualizado el CRM sin intervención manual.

·Copilot integrado en Outlook y Teams, que ofrece respuestas generadas, resúmenes de interacciones y preparación de reuniones en lenguaje natural.

El impacto práctico es claro: el comercial ya no necesita revisar decenas de registros para preparar una reunión o redactar un correo. El sistema lo hace por él, basándose en datos contextuales y en el historial del cliente. Esto permite una interacción más humana, más enfocada en el valor y menos en la administración.

Además, la escalabilidad que ofrece esta IA permite mantener la personalización incluso con grandes volúmenes de clientes o campañas intensas, algo prácticamente imposible con gestión manual.

Hacia una operación más resiliente, eficiente y centrada en datos La incorporación de IA agéntica en ERP y CRM no es solo una evolución tecnológica, es una transformación del modelo operativo. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

·Toma de decisiones en tiempo real con datos actualizados y recomendaciones accionables.

·Mayor eficiencia gracias a la automatización de procesos repetitivos.

·Reducción de errores, al minimizar la intervención humana en tareas sensibles.

·Mejora de la experiencia del cliente, al ofrecer interacciones más rápidas, coherentes y adaptadas.

·Capacidad de adaptación, ya que estos sistemas aprenden y se ajustan a nuevos contextos.

·Cultura data-driven, con mayor visibilidad y calidad de datos en toda la organización.

Para los líderes tecnológicos, esto representa la oportunidad de reposicionar su función dentro de la empresa: de proveedores de infraestructura a orquestadores de automatización inteligente.

Retos en la adopción de IA agéntica El camino hacia esta nueva realidad no está exento de desafíos. Algunas barreras comunes son:

·Calidad de los datos, que impacta directamente en la efectividad de los agentes.

·Falta de talento especializado, que dificulta el despliegue y mantenimiento.

·Dificultades de integración con sistemas heredados o procesos poco estructurados.

·Preocupaciones sobre seguridad y privacidad, especialmente en decisiones automatizadas.

·Gestión del cambio, necesaria para que los usuarios confíen y colaboren con los nuevos sistemas.

Estos retos deben abordarse desde un enfoque transversal, combinando tecnología, gobierno de datos, formación de equipos y liderazgo del cambio cultural.

Visión estratégica: cómo prepararse hoy para el ERP y CRM del futuro Microsoft ya ha dejado claro que los agentes de IA no son una tendencia pasajera, sino el próximo estándar. Su hoja de ruta prevé agentes que se extiendan a más áreas del negocio: compras, contabilidad, planificación, soporte al cliente, etc.

En este contexto, las empresas que quieran liderar y no solo seguir esta transformación, pueden comenzar por:

Acción

·Identificar casos de uso con impacto claro y empezar con pilotos acotados.

·Fortalecer la arquitectura de datos y los sistemas conectados.

·Formar a los usuarios en colaboración hombre-máquina con IA.

·Definir políticas claras de gobernanza y ética en el uso de agentes.

El momento de actuar es ahora. La adopción temprana y estratégica de la IA agéntica en aplicaciones de negocio puede marcar la diferencia entre empresas adaptativas y empresas rezagadas.

Conclusión

La IA agéntica está dejando de ser una promesa futura para convertirse en una realidad operativa en ERP y CRM. Microsoft, a través de Dynamics 365 Business Central y Sales, está demostrando que es posible automatizar flujos complejos, anticipar decisiones, mejorar la experiencia de cliente y aumentar la productividad sin comprometer el control o la supervisión.

Para los CIOs y responsables de IT, esto abre una nueva frontera donde la tecnología deja de ser soporte y se convierte en ejecutora. Y en esa frontera, los que antes lideren la integración de agentes serán también los que lideren el negocio del futuro.