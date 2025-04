Lactoflora lanza Ciscare FORTE; un aliado innovador para el bienestar urinario

Lactoflora, marca especializada en probióticos de laboratorios Stada, amplía su gama de soluciones para el bienestar íntimo con el lanzamiento de Ciscare FORTE, un complemento alimenticio pensado para cuidar la salud del tracto urinario desde los primeros signos de incomodidad.

Fiel a su apuesta por fórmulas innovadoras, Ciscare FORTE combina ingredientes reconocidos por su eficacia: probióticos Lactobacillus plantarum CECT 8675 y 8677, D-Manosa, arándano rojo americano con tecnología Phytosome® y vitamina C. Una sinergia pensada para prevenir molestias urinarias y fortalecer las defensas naturales del organismo.

La D-Manosa, un azúcar natural, actúa impidiendo que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, mientras que el extracto de arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon) favorece la protección frente a patógenos gracias a su alto contenido en PACs tipo A. Todo ello se refuerza con la acción de los probioticos, que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota, y la vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Lactoflora Ciscare FORTE se presenta en formato stick con un agradable sabor a limón. Basta con disolver un sobre al día en agua, preferiblemente después de una comida, durante 10 días. Además, su fórmula está adaptada para celíacos, personas intolerantes a la lactosa y diabéticos, ya que no contiene gluten, lactosa ni proteínas de la leche.

Con este lanzamiento, Lactoflora refuerza su compromiso de ofrecer soluciones que se adaptan a la vida real de las personas. Ciscare FORTE se incorpora como un recurso eficaz y cómodo para aquellas personas que buscan cuidarse de forma natural, con la tranquilidad que aporta el respaldo científico.

Más información en lactoflora.es.

Sobre Lactoflora Lactoflora es una marca especializada en probióticos y simbóticos desarrollados por laboratorios Stada. Sus productos están formulados con cepas de alta calidad y respaldo científico, diseñados para mejorar el bienestar digestivo, inmunitario y general.