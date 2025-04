¿Cambio de estación? Así ayudan los suplementos a mantener la salud y rendimiento al máximo

Cada cambio de estación supone un desafío para el cuerpo. Las variaciones de temperatura, luz solar y hábitos diarios pueden afectar el sistema inmunológico, la energía y hasta el estado de ánimo. Por eso, integrar suplementos de calidad en tu rutina no solo es recomendable: puede marcar la diferencia entre sentirte al 100% o arrastrar síntomas de fatiga, resfriados y bajo rendimiento físico.

¿Por qué el cuerpo necesita un refuerzo extra? Con el cambio de clima, el organismo debe adaptarse rápidamente. En otoño e invierno, por ejemplo, bajan las defensas naturales y aumenta la exposición a virus respiratorios. En primavera, las alergias estacionales pueden descompensar al sistema inmunológico. Incluso en verano, el calor extremo puede acelerar la pérdida de minerales esenciales.

Aquí es donde los suplementos juegan un rol clave. Vitaminas como la C, D y del complejo B; minerales como el zinc y el magnesio; y adaptógenos naturales como el ginseng o la ashwagandha ayudan a:

Fortalecer el sistema inmunológico

Mejorar la recuperación muscular

Optimizar la energía y la concentración

Reducir el impacto del estrés físico y emocional

Los mejores suplementos para cambios de estación Según un estudio de la Universidad de Harvard, una correcta suplementación puede reducir hasta en un 30% la incidencia de infecciones respiratorias en períodos de cambio estacional. Basándonos en evidencia científica y en la experiencia de expertos, los suplementos más recomendados son:

Vitamina C: Mejora la absorción y potencia el sistema inmune de forma más eficaz que la vitamina C convencional.

Vitamina D3: Fundamental para regular las defensas y mantener huesos fuertes, especialmente en meses de baja exposición solar.

Zinc: Mineral clave para reforzar las barreras naturales del cuerpo frente a virus y bacterias.

Magnesio: Ayuda a mantener un buen nivel de energía y a regular el estrés físico provocado por cambios bruscos de temperatura.

Probióticos: Favorecen un sistema digestivo sano, base fundamental para una inmunidad robusta.

No se trata de tomar “cualquier cosa” La calidad importa. En supletech.cl, seleccionamos fórmulas avanzadas que combinan pureza, biodisponibilidad y eficacia comprobada. Nuestro catálogo está diseñado para acompañarte en cada transición estacional, manteniendo tu cuerpo y mente listos para cualquier desafío.

¿Cuándo empezar? Un informe reciente del Instituto Europeo de Nutrición señala que quienes comienzan a suplementarse de forma preventiva tienen un 40% menos de probabilidades de sufrir enfermedades comunes de transición estacional, como resfriados, rinitis o fatiga crónica.

Por lo que, como vimos, la mejor estrategia es anticiparse. Iniciar un plan de suplementación unas semanas antes del cambio de estación prepara al organismo para adaptarse mejor y evitar bajones de energía o defensas. Recuerda: prevenir es mucho más efectivo que recuperarse.

No permitir que los cambios de estación tomen por sorpresa es clave para mantener una buena salud. En supletech.cl se puede conseguir todo lo que se necesita para cuidar la salud y prepararse para rendir al máximo, todo el año.