​Venezolanos del Salvador

Un día de Marzo desaparecieron en Estados Unidos 238 venezolanos. Por cosas de la vida aparecieron los 238 venezolanos en una cárcel de El Salvador. Que el Salvador es muy bonito, pero de vacaciones. No en un centro de reclusión para el terrorismo. Porque si ya es peligrosa media Centroamérica, imagínate una cárcel del Salvador. No sería de extrañar de 238 Sioux aparezcan en el Himalaya y 238 navajos en Siberia. También pueden aparecer 238 mojaves en el desierto de Atacama. Lo que no está tan claro es que Trump convenza a todos los americanos de ascendencia italiana que se vayan a Nápoles o Sicilia. Y menos aún devolver a los irlandeses de la hambruna de la patata, a Galway. Congoleños, latinos y navajos formaron América. Y 238 pueden desaparecer. Y volver a aparecer en Groenlandia. No conozco un sólo país que no haya colaborado en la creación de los Estados Unidos.