El futuro de la sociedad depende del nuevo pontífice que se elija

La situación actual, tanto en la Iglesia Católica como en la sociedad, es de suma gravedad. En la Iglesia Católica se eligió a los pobres como primera opción y el sentido sagrado, divino, pasó a segundo lugar. La Divina Eucaristía, que es la VIDA de la Iglesia, está totalmente desacralizada en muchos lugares. Al perderse ese sentido sagrado, todo se hundió, y así vemos, por ejemplo, cómo Europa, cuna de la Civilización Cristiana, ahora es una sociedad pagana, corrupta. En cuanto a los pobres, que son los preferidos de la Iglesia, no han desaparecido, han aumentado. Y la sociedad está hundida en una inmoralidad que no se puede calcular; esto ya no da más de sí. Solamente el nuevo Pontífice, iluminado por el Espíritu Santo, puede promulgar un cambio radical: hay que convertirse y adorar a Dios, y hacer penitencia por nuestros pecados. Solamente así, con nuestra conversión, podremos evitar que la Ira de Dios caiga sobre nosotros; y aunque no seas creyente, puedes pedir perdón. Estamos en espera de que sea elegido el nuevo Pontífice, y aunque no lo creamos, esto repercutirá en todo el mundo. HAGAMOS UNA IGLESIA DE SANTOS, NO DE POBRES.