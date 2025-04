AleaSoft: la Semana Santa que marcó un antes y un después en el sistema eléctrico español

Durante la Semana Santa de 2025, España vivió un hito energético histórico: el sistema eléctrico operó con solo dos reactores nucleares activos. Con una elevada producción renovable, solar, eólica e hidráulica, y una demanda baja, el país no solo cubrió su consumo, sino que exportó electricidad. Esta situación marca un punto de inflexión en la transición energética y pone de relieve el papel clave del almacenamiento en el futuro del sistema eléctrico Por primera vez en la historia, el sistema eléctrico español sobrevivió con solo dos reactores nucleares en marcha. La Semana Santa de 2025 no solo ha sido inusual por el buen tiempo, sino porque ha supuesto un punto de inflexión en el modelo energético español. Durante varios días, el país funcionó prácticamente sin energía nuclear: solo dos de los siete reactores estuvieron activos, y el sistema eléctrico no solo aguantó, sino que sobró energía.

¿Qué ocurrió exactamente?

Por primera vez desde que se desplegó por completo el parque nuclear en España, el mix eléctrico se sostuvo con solo dos reactores activos: Ascó II y Vandellós II, ambos situados en Cataluña y gestionados por Endesa. El resto de los reactores permanecieron parados, en su mayoría por cuestiones económicas, ante los precios extremadamente bajos del mercado mayorista de electricidad.

Hasta ahora, la producción media horaria nuclear nunca había bajado de los 3000 MWh. El mínimo anterior, registrado el 3 de noviembre de 2023, fue de 3278,8 MWh. Esta Semana Santa se batió ese récord histórico durante tres días consecutivos, alcanzando un mínimo medio diario de 2036,7 MWh.

Renovables en estado de gracia

Una primavera generosa en sol y viento permitió que tecnologías renovables como la solar fotovoltaica, la eólica y la hidráulica cubrieran prácticamente toda la demanda. Como consecuencia, los precios del pool, el mercado mayorista de electricidad, se desplomaron, incluso alcanzando precios negativos en algunas horas. Estos precios bajos llevaron a varios reactores nucleares a realizar paradas ante la falta de rentabilidad de la producción de electricidad. Los precios bajos del mercado también llevaron a récords de exportación de energía eléctrica a los países interconectados al sistema eléctrico peninsular.

Pero, ante todo, cabe destacar que el sistema eléctrico demostró una resiliencia técnica notable.

¿Qué dice todo esto?

Eventos como los ocurridos esta Semana Santa, que recuerdan una situación similar vivida en la Pascua de 2024, evidencian que la transición energética ya es el presente. Se ha pasado de necesitar cada MW de producción baseload nuclear para sostener el sistema eléctrico, a prescindir de ellos sin consecuencias operativas.

También se ha puesto en evidencia que el almacenamiento de energía es y será clave. Cuando sobra energía limpia, se necesita almacenarla. Las baterías, el bombeo hidráulico y el hidrógeno verde ya no son opcionales, son parte imprescindible del sistema. Hay que dar toda la ayuda posible para que el almacenamiento se desarrolle al máximo lo más rápido posible.

Reflexión

La Semana Santa de 2025 ha sido la prueba más clara de que la transición energética no es un concepto abstracto, sino una transformación real, palpable y urgente. Se ha pasado de la dependencia nuclear a la flexibilidad renovable en poco tiempo. El futuro energético de España ya está en marcha, y cada decisión que se tome hoy determinará si se aprovecha al máximo.

Equilibrio de mercado y futuro renovable

El equilibrio de mercado no solo es entre oferta y demanda, también es un equilibrio en que tecnologías más eficientes van sustituyendo a otras más caras en inversión y en operación & mantenimiento. Se dio cuando desapareció el fuel, después el carbón ante la aparición de los ciclos combinados de gas, y cómo estos están siendo sustituidos por la eólica y la fotovoltaica. Ahora toca a las nucleares que, con sus cierres planificados, irán dando lugar a más energías renovables, baratas y limpias. No obstante, estas renovables, como AleaSoft ha ido planteando en diferentes foros, deben venir acompañadas por más almacenamiento, de todo tipo, para hacerlas gestionables.

