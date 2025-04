Check Point Software presenta sus resultados financieros del primer trimestre de 2025

Check Point Software ha anunciado sus resultados financieros para el primer trimestre a 31 de marzo de 2025 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad, ha anunciado sus resultados financieros para el primer trimestre a 31 de marzo de 2025.

Primer trimestre 2025:

Flujo de tesorería: el flujo de tesorería fue 421 millones de dólares, lo que supone un aumento del 17% interanual.

el flujo de tesorería fue 421 millones de dólares, lo que supone un aumento del 17% interanual. Facturación total calculada : 553 millones de dólares, un aumento del 7% respecto al año anterior.

: 553 millones de dólares, un aumento del 7% respecto al año anterior. Obligaciones de desempeño pendientes (RPO) : 2,4 mil millones de dólares, un aumento del 11% interanual.

: 2,4 mil millones de dólares, un aumento del 11% interanual. Ingresos totales: 638 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual.

638 millones de dólares, que supone el incremento del 7% interanual. Ingresos por productos y licencias: 114 millones de dólares, un aumento del 14% interanual.

114 millones de dólares, un aumento del 14% interanual. Ingresos por suscripciones de seguridad: 291 millones de dólares, un aumento del 10% con respecto al año anterior.

291 millones de dólares, un aumento del 10% con respecto al año anterior. Ingresos Operativos GAAP: 196 millones de dólares, lo que representa un 31% de los ingresos totales.

196 millones de dólares, lo que representa un 31% de los ingresos totales. Ingresos Operativos No-GAAP: 259 millones de dólares, es decir, un 41% de los ingresos totales.

259 millones de dólares, es decir, un 41% de los ingresos totales. EPS GAAP: 1,71 dólares, que refleja un incremento del 7% interanual.

1,71 dólares, que refleja un incremento del 7% interanual. EPS No-GAAP: 2,21 dólares, que se traduce en un incremento del 9% interanual. "Los resultados del primer trimestre brindan una base sólida para avanzar a lo largo del año. La fuerte demanda de dispositivos Quantum Force, impulsada por ciclos de renovación y nuevos proyectos, generó un crecimiento interanual de dos dígitos en los ingresos de productos y licencias", declaró Nadav Zafrir CEO de Check Point Software. "La plataforma Infinity, impulsada por IA y con una arquitectura Hybrid Mesh, sigue resonando entre los clientes y volvió a registrar un impresionante crecimiento interanual de dos dígitos".

Información sobre la videoconferencia

Check Point Software organizó videoconferencia con la comunidad de inversores el 23 de abril de 2025, a las 8:30 AM ET/5:30 AM PT. La grabación de la videoconferencia está disponible el sitio web: www.checkpoint.com/ir.

Programa de participación en la conferencia de inversores del segundo trimestre:

Conferencia Barclays Americas Select Franchise 2025 6 de mayo de 2025, Londres, Reino Unido

Conferencia 53ª Conferencia Anual de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de J.P. Morgan 13-15 de mayo de 2025, Boston, Massachusetts

26ª Conferencia Anual Israelí Oppenheimer 18 de mayo de 2025, Tel Aviv, Israel

TD Cowen 53ª Conferencia Anual TMT 28 de mayo de 2025, Nueva York, EE. UU.

Cumbre de Software de Jefferies 29 de mayo de 2025, Newport Coast, California

Conferencia Stifel 2025 Cross Sector 1x1 3 de junio de 2025, Boston, Massachusetts

Baird 2025 Conferencia Global de Consumo, Tecnología y Servicios 4 de junio de 2025, San Francisco, California

Conferencia Global de Tecnología Bank of America Merrill Lynch 2025 5 de junio de 2025, San Francisco, California

TD Cowen 2º Día Anual de Acceso Corporativo 17 de junio de 2025, Toronto, Canadá

Los miembros del equipo de administración de Check Point Software participarán en estas conferencias y conversarán sobre las últimas estrategias e iniciativas de las empresas. Estas conferencias estarán disponibles también vía webcast en la página web de Check Point Software. Para escuchar las presentaciones, visitar www.checkpoint.com/ir.