Estudiantes y reinserción laboral en España; TG Legal Consulting lanza asesoría clave para extranjeros

En un contexto global en el que la movilidad académica internacional ha crecido exponencialmente, con más de 6 millones de estudiantes internacionales en circulación, según datos de la UNESCO, España se consolida como uno de los destinos más atractivos de Europa, tanto por su calidad educativa como por las oportunidades de permanencia tras los estudios. Sin embargo, el proceso migratorio vinculado a la educación internacional puede implicar múltiples retos legales y administrativos.

La entrada en vigor de la reforma del Reglamento de Extranjería, que entra en vigor el 20 de mayo de 2025 redefine los requisitos y procedimientos para la estancia legal de los estudiantes extranjeros en el país, con novedades significativas tanto en la fase académica como en su transición al mercado laboral.

La nueva normativa establece criterios más claros y procedimientos más estructurados que afectan a quienes desean cursar estudios en universidades, centros de formación profesional, escuelas oficiales de idiomas o instituciones educativas reconocidas en España. La reforma también busca ofrecer mayor seguridad jurídica y simplificación administrativa, con resoluciones más ágiles y trazabilidad electrónica de las solicitudes, en línea con los objetivos de modernización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cambios normativos que impactan directamente en los estudiantes internacionales Una de las principales innovaciones de esta reforma es la diferenciación expresa entre estudios superiores y no superiores. Los primeros, como grados universitarios, másteres, formación profesional de grado superior o títulos propios de universidades, permiten, en muchos casos, tramitar la autorización de estancia directamente desde España, siempre que el estudiante se encuentre en situación regular en el país. En cambio, los programas no superiores, como cursos de idiomas, formación básica o voluntariado, deberán tramitarse desde el país de origen, a través del consulado español correspondiente.

Además, se fija un plazo mínimo de dos meses para presentar la solicitud de visado o autorización antes del inicio de la actividad académica. También se aclaran los supuestos en los que los estudiantes pueden trabajar legalmente: quienes cursen estudios superiores estarán autorizados a trabajar hasta 30 horas semanales, sin necesidad de solicitar un permiso adicional, siempre que la actividad laboral sea compatible con los estudios.

Una mejora destacada es que la autorización de estancia por estudios podrá concederse por la duración total del programa formativo, hasta un máximo de cuatro años, lo que evita la necesidad de renovaciones anuales en programas plurianuales. Esto aporta mayor seguridad jurídica y estabilidad tanto para los estudiantes como para las instituciones académicas.

Otro avance significativo es la posibilidad de convertir el permiso de estancia por estudios en una autorización de residencia y trabajo, lo que habilita a los estudiantes a iniciar el cómputo de años para solicitar la nacionalidad española. Esta conversión está condicionada a la obtención del título correspondiente y al cumplimiento de los requisitos de contratación o de establecimiento como autónomo.

Estas medidas no solo benefician al estudiante internacional, sino también a instituciones educativas y empresas, que podrán incorporar con mayor facilidad a talento extranjero para prácticas o primeras contrataciones, dentro de un marco legal más claro y flexible.

Apoyo legal para una inserción profesional segura Ante este nuevo escenario, despachos especializados como TG Legal Consulting han reforzado sus servicios de asesoramiento para estudiantes internacionales, prestando especial atención al acompañamiento jurídico durante todo el ciclo migratorio: desde la obtención del visado hasta la conversión a residencia con autorización de trabajo.

“Los estudiantes extranjeros ya no solo vienen a formarse, sino a integrarse profesional y legalmente en el sistema español y europeo. Para ello, requieren una estrategia jurídica bien definida desde el inicio”, señalan desde el despacho, que opera a nivel nacional e internacional a través de su plataforma digital “Tu Abogado Online” de TG Legal Consulting.

Gracias a este sistema de atención 100 % online, TG Legal Consulting permite iniciar todos los trámites legales desde el país de origen, lo que agiliza procedimientos como la solicitud de visado, la homologación de títulos, la residencia para prácticas o la obtención de autorizaciones para trabajar. Además, el equipo multidisciplinar del despacho ofrece asistencia en materia laboral, fiscal y de movilidad internacional, facilitando una transición fluida hacia la vida profesional en España.

Desde la firma destacan que uno de los errores más frecuentes es comenzar los estudios sin haber tramitado adecuadamente la autorización de estancia, o hacerlo fuera de plazo. La planificación legal anticipada y el acompañamiento especializado son, en ese sentido, factores esenciales para evitar sanciones, retrasos o denegaciones que podrían poner en riesgo todo el proyecto formativo o profesional.

Proyección internacional y presencia nacional Con sede en Madrid y atención en todas las comunidades autónomas, TG Legal Consulting presta servicio a estudiantes y profesionales en ciudades como Barcelona, Valencia, Murcia, Bilbao, Galicia, Sevilla o Málaga. Su enfoque legal está especialmente orientado a quienes desean establecerse en España de forma legal, estable y fiscalmente optimizada.

La reforma del Reglamento de Extranjería de 2025 refuerza el atractivo de España como destino educativo, pero exige a los estudiantes y sus familias una comprensión rigurosa del nuevo marco legal. En este contexto, la asesoría jurídica especializada se convierte en una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos y maximizar las oportunidades de desarrollo académico y profesional que ofrece el sistema español.

“Esta reforma marca el inicio de una nueva etapa para el talento internacional en España. Quienes planifiquen con visión, no solo podrán estudiar aquí, sino también construir su futuro profesional y personal con seguridad jurídica y estabilidad. España se consolida así como una puerta estratégica de entrada a Europa para quienes buscan oportunidades reales de desarrollo”, señala Carolina Trujillo Garzón, CEO de TG Legal Consulting y abogada especializada en extranjería, movilidad internacional y derecho laboral para extranjeros.

