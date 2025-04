Leap Books, una nueva forma de posicionar a empresarios a través de sus libros

Los libros han dejado de ser meros productos editoriales para convertirse en herramientas estratégicas que impulsan el posicionamiento de los autores y generan conexiones de alto valor. En un mercado donde el conocimiento y la especialización son clave, la creación de libros de alto impacto permite a profesionales y expertos de diversas disciplinas consolidar su autoridad y abrir nuevas oportunidades de negocio. Esta transformación no se limita a la publicación tradicional, sino que abarca un enfoque integral donde el libro se convierte en un puente entre el autor y su audiencia, con un impacto estratégico que trasciende la venta de ejemplares.

En este contexto, Leap Books ha desarrollado una metodología única que no solo se centra en la publicación, sino en el diseño de estrategias de publicación de libros adaptadas a las necesidades de cada autor. A través de un proceso estructurado y optimizado, la empresa ayuda a convertir el conocimiento en libros que fortalecen el posicionamiento de autores, crean conexiones de alto valor y generan resultados estratégicos tanto para los escritores como para sus lectores.

Para conocer más sobre este enfoque innovador, Gisbert Reuter, CEO de Leap Books, mentor de empresarios y autor de 5 libros internacionales Top#1, explica en esta entrevista cómo su metodología permite a los expertos transformar su experiencia en libros que van más allá de la simple publicación, convirtiéndose en herramientas de crecimiento y expansión profesional.

Leap Books se aleja del modelo tradicional de publicación. ¿Cómo definiría la metodología que han desarrollado y cuál es su principal diferencial?

Leap Books no es solo sobre libros: representa un salto cuántico en influencia y éxito. No solo publicamos libros, creamos avances revolucionarios en los negocios y en la vida de nuestros autores.

El nombre Leap no es una coincidencia. Representa saltos cuánticos, verdaderas transformaciones que cambian vidas. No trabajamos con pequeños avances graduales, creamos momentos decisivos que catapultan a nuestros autores a posiciones de poder, influencia y autoridad.

A diferencia de las editoriales tradicionales, que solo se enfocan en la venta de libros, nosotros entendemos los libros por lo que realmente son: potentes aceleradores de negocios. Un libro, por sí solo, no es el producto. Tu estatus, tu posicionamiento y las puertas que se abren gracias a él, ahí es donde reside el verdadero valor.

No buscamos simplemente publicar otro libro. Creamos una tarjeta de presentación dorada—un libro que eleva instantáneamente tu autoridad, transformándote en un Autor Internacional Top #1 Best Seller o en un Novelista Icónico Top #1 Internacional.

Imagina el impacto de poder decir: "Mi libro best-seller logró superar incluso a Ken Follett, Angela Merkel o Brian Johnson".

Tu libro es tu pase de acceso a un club exclusivo de alto nivel, un círculo donde solo entran las personalidades más influyentes y reconocidas. Es el tipo de acceso que el dinero por sí solo no puede comprar, donde los verdaderos líderes y tomadores de decisiones te abren la puerta.

No se trata del libro en sí, sino del poder que te da: autoridad, visibilidad, conexión.

Un libro de Leap Books es una herramienta estratégica diseñada para posicionarte como la máxima autoridad en tu industria. Atrae clientes de alto nivel, oportunidades premium y asociaciones estratégicas, no porque vendes un millón de copias, sino porque te conviertes en la persona en la que la gente confía al más alto nivel.

Más allá de las librerías, hacia las salas de juntas: olvídate de los modelos de distribución tradicionales. No medimos el éxito por cuántos libros están en los estantes de las librerías. Lo medimos por el escenario en el que te paras, las puertas que se abren para ti, los acuerdos que cierras y el legado que construyes.

Así que cuando quieras convertirte en una figura icónica internacional Top #1, no solo escribas un libro. Da un salto cuántico. Crea tu legado.

En el mercado actual, ¿qué papel juegan los libros como herramientas estratégicas para el crecimiento profesional y empresarial?

Ya abordamos este tema en la respuesta anterior, pero me gusta que me lo preguntes de nuevo porque, en mi opinión, un libro es la mejor herramienta de marketing que existe.

Un libro bien posicionado hace mucho más que simplemente demostrar conocimiento; construye autoridad, abre puertas a niveles estratégicos y crea oportunidades que ningún otro medio puede igualar. Es un activo estratégico que eleva la marca personal, establece credibilidad y funciona como un poderoso acelerador de negocios.

Profundizar en este tema iría más allá del alcance de nuestra entrevista, pero para aquellos que deseen una explicación más detallada con pruebas concretas que respalden esta opinión, los invito a ponerse en contacto con mi Equipo Ejecutivo.

¿Cómo ayuda Leap Books a los autores a convertir su conocimiento en libros que realmente generen impacto y abran oportunidades?

Lo hacemos usando un sistema que se adapta a ti y a tu visión. Este sistema incorpora los conocimientos de más de 40 años de experiencia de Michael Hauge, uno de los consultores de storytelling más influyentes del mundo, y también uno de nuestros autores bestseller internacionales.

Hay al menos 100 películas de éxito mundial —sí, esas que conoces y amas— que deben gran parte de su magia al genio de Michael y a su dominio del storytelling, que sabe incorporar con maestría en cada guion. Las mismas herramientas son utilizadas por líderes como Russell Brunson, fundador de ClickFunnels, y figuras reconocidas del marketing en Estados Unidos, como Dan Henry.

En total, los conocimientos de Michael han generado miles de millones de dólares, y para nosotros son una base sólida para crear libros que no solo están bien escritos, sino que conectan de forma auténtica.

El proceso es cercano, directo y hecho a medida. Lo que hago con mis clientes de mentoría de libros es lo siguiente: Tú y yo nos sentamos juntos, escuchamos tu historia, exploramos lo que realmente quieres compartir y mi equipo y yo te ayudamos a transformar la historia que tienes en tu mente en un libro que tendrá un gran impacto.

Más allá de la publicación, ¿qué estrategias de posicionamiento de autores implementa Leap Books para que un libro sea un activo valioso?

El verdadero activo no es el libro, sino el posicionamiento que alcanzas al convertirte en Autor Internacional Top #1. Ese logro permanece contigo toda la vida, nada ni nadie puede quitártelo, y abre puertas a oportunidades, alianzas y nuevos negocios.

Y con esto llegamos a un punto muy importante: la mayoría de los autores no saben cómo presentarse a sí mismos, ni cómo presentar su libro. Esto queda claro desde el momento en que lo tienen en sus manos y no saben cómo darle el lugar que merece.

En Leap Books enseñamos a cada uno de nuestros clientes de mentoría privada como usar su libro como una herramienta de posicionamiento real. No como un trofeo, sino como un apalancamiento y ascensor.

Tienes que entender esto: nadie hace fila para ver al gurú que está al pie de la montaña. Pero cuando estás en la cima, la gente espera para escucharte. Nosotros te enseñamos cómo posicionarte ahí: como personalidad, con tu marca, como autor. Todo está conectado.

Para convertir esto en tu nueva realidad, contamos con un sistema de mentoring que trabaja para ti. Tú y yo nos sentamos a analizar a fondo tu marca personal. Desde ahí entendemos que tu libro es una extensión clave de esa marca. Y no se trata solo del contenido, sino de cómo lo utilizas, cómo celebras y comunicas tu éxito como autor número uno.

Otro punto fundamental: generalmente trabajo con las siete PUV claves que hay (propuestas únicas de valor). Lo que hago con mis clientes, es que tú y yo nos sentamos juntos y examinamos cómo se reflejan en tu negocio, en tu vida, en tu historia y en tu posicionamiento. Luego, elegimos la más poderosa, la que representa tu ventaja más clara.

Esta PUV entra directamente en la narrativa de tu libro, en tu presentación, en tu marketing y en tu estrategia de posicionamiento. Y una vez que ese punto clave está claro, el crecimiento empieza a fluir con naturalidad.

¿Cuál es el proceso que siguen los autores desde la conceptualización hasta el lanzamiento de sus libros con Leap Books?

Todo inicia con una dedicada fase de conocimiento. Como solo trabajamos con un número limitado de autores al año, la fase inicial de conocernos es esencial. Cuando te aceptamos como cliente, entras en una mentoría uno a uno conmigo. Nuestro equipo realiza un análisis profundo de tu situación actual y de la realidad que deseas construir. Ese análisis es la base para la entrevista personal que tendrás conmigo.

Es un proceso ameno y lleno de alegría: muchos clientes terminan reconectando con aspectos de su historia, su vida y su esencia que habían olvidado o dejado de lado. Así logramos sacar tu libro de tu cabeza y convertirlo en un documento, sin que tengas que irte a un bosque a escribir durante años. De hecho, ¡no tienes que escribir ni una sola palabra! Solo haces la entrevista conmigo.

Es un proceso que todos mis autores disfrutan al máximo. Después de esa entrevista, tu “trabajo” ya está hecho. El trabajo fuerte lo realiza mi equipo: un grupo de profesionales del mundo editorial con más de 100 años de experiencia combinada.

Luego recibes un primer borrador. Tú indicas a nuestro equipo si esa versión va en la dirección que deseas, o si hay que ajustar el tono, el estilo o algún enfoque específico. Cuando está alineado contigo, nuestro editor finaliza la primera versión completa. La lees. Y sí, hacemos todos los cambios necesarios hasta que estés 100% enamorado de tu libro.

Es importante que sepas: esto no es ghostwriting. Una escritura fantasma significa que alguien investiga en tu nombre, en tu terreno de experticia y luego escribe un libro para ti. El resultado: tu nombre está en ese libro y sufre debajo del contenido creado.

Lo que hacemos en Leap Books es diferente. Tu libro es 100% tuyo. Son tus ideas, tus palabras, tus experiencias, tu visión. La única diferencia es que, en lugar de pasar meses escribiendo solo frente a un teclado, lo haces a través de una conversación profunda. De esa conversación nace una versión escrita que, como todo manuscrito, pasa por varias fases de refinamiento, igual que si tú mismo lo hubieras escrito en Word desde cero, solo que todos los refinamientos y ediciones las realiza mi equipo.

Es importante que sepas esto: es tu libro, con tu historia, contado con tu voz y con un sistema que te ahorra años de trabajo sin sacrificar tu autenticidad. En lugar de pasar dos, tres o más años escribiendo, tú inviertes solo una pequeña fracción de tu tiempo: quizás dos o tres días, dedicando apenas un par de horas en cada uno.

¿Cómo garantizan que los libros que publican no solo vendan ejemplares, sino que también se conviertan en un motor de crecimiento para sus autores?

Existen varias garantías: los resultados provienen de la acción. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo los mismos resultados de siempre. Leap Books te proporciona las herramientas y un sistema que funciona para ti. Pero el éxito está en tus manos. Aunque te equipamos con las mejores estrategias y apoyo, tu éxito depende de tu disposición para aprender, adaptarte e implementar nuevos hábitos. Solo cambiando lo que haces lograrás un crecimiento y una mejora duradera.

Pero aquí está lo más importante: durante mis más de 15 años de experiencia he ofrecido una garantía excepcional. En 2010, me reuní con mi equipo de eventos y les compartí una idea audaz—en ese momento, aplicaba solo a mis seminarios presenciales. Les pregunté: "¿Y si ofrecemos una garantía de ‘Más que Feliz’? Es decir, si después de dos días de trabajar conmigo, aplicando todos los sistemas y estrategias del seminario, no estás completamente asombrado, impresionado y más que feliz en la noche del segundo día, te devolveré cada centavo del costo del seminario, sin hacer preguntas. Y seguiremos siendo amigos".

El equipo quedó en shock. Todos respondieron: "¡No hagas eso! La gente se aprovechará de ti". Tras más de 12,000 participantes en 250 eventos en 27 países, los resultados hablan por sí solos: no he tenido que aplicarla ni una sola vez.

Y esto es lo que significa para ti: Como cliente de mentoría privada, si implementas completamente lo que recibes, asistes a todas las reuniones programadas y trabajas activamente conmigo en tus objetivos, pero después de un mes sientes que no has logrado un progreso significativo y que no estás más que feliz con los resultados en la dirección deseada, simplemente puedes decidir detener la colaboración.

Devuelves todos los materiales y recibes un reembolso completo. Sin letra pequeña, y seguimos siendo amigos. Muchos de mis clientes terminan formando asociaciones valiosas conmigo en diversos negocios, como una prueba innegable de su nivel de satisfacción y éxito.

En su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los profesionales al intentar publicar un libro sin una estrategia clara?

Oh, ya has respondido a la pregunta: no tener una estrategia clara. ¡Todo se trata de sistemas y de su uso estratégico! Necesitas un sistema que funcione para ti, pero casi ningún autor en el mundo está acostumbrado a depender de un sistema estructurado para alcanzar el éxito.

¿Estarías de acuerdo en que la mayoría de las personas romantizan la escritura de un libro? Se imaginan retirándose al bosque, creando su obra maestra, junto al lago, hasta que de repente una ráfaga de viento esparce sus páginas en el agua, y años de trabajo se pierden en un instante.

Suena como una escena de película, ¿verdad? De hecho, lo es.

Déjame responder con las palabras de Ed Rush, autor de múltiples #1 Best Seller y, en su momento, el #1 en Amazon en la categoría de negocios en EE.UU.: "Olvídate de irte al bosque durante tres años a escribir tu libro. Habla con Gisi. Si él no puede ayudarte, nadie puede".

¿Qué consejo daría a un experto o emprendedor que considera escribir un libro, pero no sabe cómo estructurar su conocimiento en un contenido valioso?

Respuesta simple: eres un empresario. Tu empresa tiene diferentes divisiones y áreas de especialización, y no te encargas de todas las tareas por ti mismo. Contratas a los mejores profesionales para ejecutarlas.

El mismo principio se aplica aquí. Si quieres los mejores resultados, debes trabajar con los mejores. El éxito proviene de decisiones inteligentes, y la elección más acertada es colaborar con un equipo que sabe cómo generar grandes resultados.

Manténlo simple, construye un negocio exitoso y trabaja con los mejores.

Puedes contactar con el Equipo de Leap Books vía email: service@leap-books.com.

En un entorno donde la información y el conocimiento especializado son cada vez más valorados, la creación de libros de alto impacto se ha convertido en una estrategia clave para el posicionamiento de autores y el fortalecimiento de su autoridad en el mercado. Leap Books ha sabido redefinir el concepto de publicación, proporcionando una metodología que no solo facilita el proceso de escritura, sino que maximiza el impacto estratégico de los libros.

A través de un enfoque que combina estrategia, posicionamiento y conexiones significativas, la empresa continúa impulsando a expertos y emprendedores hacia nuevas oportunidades y crecimiento profesional.