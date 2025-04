La psicoastromagia y el legado astrológico del Papa Francisco para una transformación total

Autor: Marcelo Cheiro Diaz

Es un reconocido astrólogo y escritor argentino, especializado en astrología, desarrollo personal y otras disciplinas esotéricas, espirituales y psicológicas. Es conocido por su enfoque práctico y accesible, que combina la astrología con herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal. A lo largo de su carrera, ha ganado popularidad en América Latina y España gracias a sus libros, cursos y apariciones en medios de comunicación. web: patagoniaastral.com

La muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, a las 7:35 a.m. en Roma, marca no solo el fin de un pontificado revolucionario, sino también un momento astrológicamente significativo que refleja su impacto en la Iglesia y el mundo. Su carta natal y los tránsitos del momento de su muerte revelan un poderoso simbolismo cósmico, sugiriendo que su partida desencadenará oleadas de cambio espiritual, social y político.

El Sol en Tauro en la Casa 12: Un adiós en silencio que resuena Al momento de su muerte, el Sol transitaba a 1°22’ de Tauro en la Casa 12 (la casa de lo oculto, el karma y el legado espiritual), en conjunción con su Medio Cielo Natal (su misión pública). Esto indica que, aunque su partida física ocurre, su influencia perdurará en lo invisible, guiando desde el plano espiritual. Tauro, signo de estabilidad y valores, refuerza su legado de humildad, justicia social y protección de los pobres, temas que seguirán resonando en la conciencia colectiva.

Plutón y la Luna en Acuario: Una revolución espiritual colectiva Plutón (transformación) y la Luna (emociones) en 3° de Acuario (en su Casa 7 natal, la de las alianzas y el pueblo) activan un llamado a la renovación radical de la Iglesia y la sociedad. Acuario, regido por Urano, simboliza cambios disruptivos, y su conjunción con el Medio Cielo del tránsito sugiere que su muerte acelerará movimientos que buscan democratizar la fe, la tecnología espiritual y la justicia social global.

Urano en Tauro Conjunción al Ascendente: Un terremoto ideológico Urano (lo imprevisto) a 26° de Tauro en conjunción con el Ascendente del tránsito (y la Casa 11 natal, de los ideales grupales) anuncia sacudidas en las estructuras de poder. Francisco fue un papa que desafió el status quo, y su muerte podría catalizar reformas inesperadas en la Iglesia, como la ordenación de mujeres, mayor inclusión LGTBQ+ o una descentralización del Vaticano.

Saturno en Piscis entrando a la Casa 9: El juicio de la historia Saturno (karma, tiempo) a 26° de Piscis ingresando a su Casa 9 natal (filosofía, religión) indica que su legado será evaluado con severidad pero también con compasión. Piscis, signo místico, refuerza su imagen como un líder espiritual que trascendió dogmas, aunque también enfrentó resistencias.

Un pontificado que trascendió su muerte Astrológicamente, la muerte del Papa Francisco no es un final, sino un catalizador cósmico. Los tránsitos revelan que su partida activará:

Reformas profundas en la Iglesia Católica (Plutón en Acuario).

Movimientos sociales inspirados en su lucha por los marginados (Luna en Casa 7).

Crisis y renacimiento en sistemas de poder (Urano en Tauro).

Su espíritu, como su carta sugiere, seguirá guiando desde lo invisible, recordándole al mundo que la verdadera revolución es la de la empatía con los otros.

Ya lo dije en otro artículo, la muerte del Papa marcará, astrológicamente, el verdadero inicio del cambio de sistema a nivel mundial, esto traerá grandes crisis, pero será para el mayor bien del planeta y sus habitantes.

