Folklórica, lo nuevo de Jiménez con Jota

Jiménez con Jota presenta "Folklórica", un tema que conecta el folclore español con los códigos de la música actual, mezclando orquestaciones electrónicas con elementos del hyperpop. Primer adelanto del EP "Sí Soy", la canción es un homenaje a aquellos que se sintieron fuera de lugar y ahora celebran su diferencia, con un guiño especial al colectivo drag, que mantuvo viva la copla desde los márgenes con arte, pasión y resistencia.

Con una producción cuidada y una narrativa empoderadora, “Folklórica” invita a celebrar lo distinto desde el cuerpo y la pista. Una propuesta que habla de identidad, memoria y baile.

La portada es obra del artistas y diseñador madrileño Pablo Velasco.

Tras consolidar su sonido en 2024 con su primer trabajo, “Moscatelito”, Jiménez con Jota presenta en mayo de 2025 su segundo EP, “Sí, soy”, un compendio de consejos y vivencias sobre las relaciones tóxicas, los malos quereres, el saber olvidar y la reafirmación personal.

Este trabajo recoge cuatro nuevas canciones originales que oscilan entre la tradición y la electrónica, donde la voz coplera se alza como herramienta de resistencia emocional y sanación. A través de melodías intensas y letras punzantes, “Sí, soy” es una declaración de principios: una catarsis sonora para quienes han aprendido a decir basta.

Jiménez con Jota es un dúo de folclore experimental, que restaura la huella imborrable de uno de los sonidos más españoles: La Copla.

Sus canciones se caracterizan por la voz poderosa tan propia de las copleras y una orquesta deconstruida, aderezada con sintetizadores y melotrones. Su puesta en escena es folclórica, y nos devuelve un género perdido, que nunca debió quedarse sin patria.

Ahora, Jiménez con Jota revive uno de los géneros transversales españoles que lleva demasiado tiempo guardado en el baúl de la Piquer.

El dúo emergente ha demostrado que la tradición no está reñida con la electrónica, que la verdadera música del pueblo no entiende de edades ni clases y que su creciente audiencia en plataformas online no está equivocada: quien los escucha quiere más.

Han llevado su propuesta a citas estivales como el Festival de la Luz y el Santander Music y a circuitos alternativos como los ciclos de MUSAE y el Mujeres en Vivo, consolidándose como una de las revelaciones más singulares del panorama musical actual.

El proyecto ha sido seleccionado por la plataforma Sounds From Spain (ICEX) para promover su presencia digital como embajadores de la música española en el extranjero y por la aceleradora Mans (Estudios Mans) en su edición 2024, lo que les ha permitido contar con la mirada de Xaime Miranda, cineasta gallego -que ha trabajado con artistas como Xoel López y Pablo Lesuit - para sacar el minidocumental “Vuelve la Copla” en el que explican su trabajo y su proceso creativo.