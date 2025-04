La organización global líder en diversidad tecnológica, Women in Tech® lanza su capítulo en España

La reconocida organización global Women in Tech®, con presencia en más de 50 países y el ambicioso objetivo de empoderar a 5 millones de mujeres y niñas en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) para 2030, anuncia oficialmente el lanzamiento de su capítulo español Women in Tech® Spain Chapter.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para el liderazgo femenino en el sector tecnológico español, con el propósito de cerrar la brecha de género y convertirse en la comunidad de referencia para el desarrollo profesional de mujeres en tecnología en el país.

Tras un evento de prelanzamiento celebrado recientemente en las oficinas de MIOTI, que permitió consolidar una base inicial de voluntarias, aumentar la visibilidad en redes y dinamizar su comunidad local, Women in Tech® Spain comienza ahora su actividad con una agenda ambiciosa y una red en expansión. “Queremos ser un catalizador de cambio en el ecosistema tecnológico español. La tecnología es el motor del presente y del futuro, y no puede avanzar sin el talento y la visión de las mujeres”, declara Patricia Arboleda, directora general de Women in Tech® Spain Chapter.

Women in Tech® Spain nace en un contexto favorable, donde la demanda de talento femenino en tecnología es creciente, el apoyo institucional a la educación STEAM está en auge y el interés por modelos de liderazgo inclusivo es cada vez mayor. Sin embargo, todavía hay desafíos por delante debido a la baja presencia de mujeres en medios del sector, la falta de métricas claras de impacto y la necesidad de recursos sostenibles para escalar sus iniciativas

La organización se distingue por su enfoque integral, combinando educación, liderazgo, emprendimiento e innovación digital con un fuerte compromiso social. Su red internacional, sus alianzas con universidades y empresas tecnológicas, y su capacidad para generar eventos de alto impacto le otorgan una posición estratégica única frente a otras iniciativas nacionales.

Comunidad, formación y liderazgo en el corazón de Women in Tech® Spain Women in Tech® Spain estará impulsado por un equipo de mujeres voluntarias con amplia experiencia en liderazgo, innovación, emprendimiento y transformación digital.

Patricia Arboleda, reconocida líder en desarrollo de liderazgo, gestión del talento y coaching ejecutivo con enfoque en neurociencia, ha sido nombrada directora general del capítulo español de Women in Tech. Su destacada trayectoria como directiva en empresas de tecnología, así como su misión por impulsar el avance de las mujeres en posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, sumado a su firme compromiso con el cierre de la brecha de género en el ámbito corporativo, han sido claves para su nombramiento por parte de la organización global.

Bajo su liderazgo, el capítulo español se fortalece como un nodo estratégico para generar sinergias transatlánticas entre empresas, instituciones y profesionales comprometidos con una transformación inclusiva y sostenible.

Completan el equipo mujeres de reconocido prestigio en sus ámbitos profesionales que de forma voluntaria se encargarán de las diferentes áreas organizativas. Marta Piedrafita, directora de parterships, Beril Levi, directora de educación, Mertxe Idoate, directora de operaciones, Natalya Sorokina, directora de HR, María José González, directora de marketing, Loreto Serrano, directora de programas de ERG, Maria Angeles Aguilar, directora de empleabilidad y Mónica González Ortín, directora de comunicación.

En su fase inicial, Women in Tech® Spain ya cuenta con más de 200 mujeres activas en su Hub Women in Tech, un espacio virtual de conexión, aprendizaje y mentoría que será el epicentro de las actividades del capítulo en España, donde se ofrecerán eventos inspiradores con líderes del sector tecnológico, programas de capacitación y formación digital. Iniciativas de visibilización y networking y alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. A través del Hub wit-h.com, la organización ofrece a sus miembros acceso centralizado a formación, mentoría, oportunidades laborales, networking, programas ejecutivos y crowdfunding para startups tecnológicas.

Women in Tech® Spain se propone, de este modo liderar la transformación del sector tecnológico desde la diversidad, la inclusión y la innovación, con el firme propósito de contribuir a una sociedad más equitativa, digital y sostenible.

Osaka, epicentro del liderazgo femenino global Women in Tech® Spain se diferencia por su pertenencia a una comunidad internacional, su vocación transformadora y su participación en iniciativas globales como el Women in Tech Global Summit, que este año celebra en Osaka del 23 al 25 de abril, en el marco de la Expo Mundial 2025.

El evento global más destacado sobre mujeres, tecnología e innovación del mundo reunirá en su cuarta edición a más de 650 delegadas de 90 países y será escenario del lanzamiento oficial del Osaka Protocol, un acuerdo internacional que promueve la equidad de género en las sociedades digitales del futuro.

España se sumará a este compromiso global para aumentar la representación femenina en carreras y puestos de liderazgo en STEM, impulsar el acceso digital para mujeres y niñas, especialmente en contextos vulnerables.