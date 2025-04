Digital Biz Magazine analiza HP Renew; tecnología circular con garantías para empresas

La creciente necesidad de optimizar recursos y reducir el impacto medioambiental ha consolidado el papel de la economía circular en los modelos de negocio empresariales. En este contexto, Digital Biz Magazine destaca la iniciativa HP Renew Solutions, un servicio de HP que pone a disposición de la empresa equipos reacondicionados, adaptados para su uso en entornos corporativos.

Esta solución combina sostenibilidad, eficiencia operativa y control de costes. Gracias a un enfoque centrado en la reutilización, no solo se contribuye a reducir residuos electrónicos, sino que se habilita una alternativa viable, con garantías y alineada con los objetivos ESG (environmental, social, governance). Reacondicionados

Dispositivos reacondicionados con garantía y eficiencia HP Renew Solutions representa una evolución natural de la estrategia medioambiental de HP. A partir del próximo 30 de abril comenzará la comercialización en España de modelos como los HP EliteBook 840 G7, 840 G8 y 850 G8, que contarán con garantía limitada de un año y opciones de soporte ampliado hasta tres años. Certificados por HP, los dispositivos mantienen intactas sus capacidades de rendimiento y seguridad, al tiempo que pueden incorporar mejoras en memoria y batería.

Más allá del impacto en la economía circular, uno de los elementos más valorados por las empresas es el precio. Estos equipos permiten ahorrar hasta un 35% en comparación con dispositivos nuevos, prolongando su ciclo de vida útil en torno a tres años.

Esta eficiencia convierte los equipos reacondicionados en una opción interesante para compañías con recursos de TI limitados, sin comprometer calidad ni fiabilidad.

Servicios adicionales y programas de sostenibilidad HP Renew Solutions se articula como una propuesta integral de servicios que no se limita al reacondicionamiento de equipos. A través de programas como HP Carbon Neutral to the Door o Sustainable DaaS, la multinacional impulsa la reducción de la huella de carbono, mejora la experiencia de usuario y prolonga la vida útil de los dispositivos, disminuyendo el coste total de propiedad.

En paralelo, iniciativas como HP IT Asset Disposition o HP HOPE refuerzan el impacto social del programa. En colaboración con entidades como Renault Group o YMCA Europa, HP ha logrado reutilizar miles de equipos y facilitar el acceso a la tecnología a más de 6000 jóvenes en situación de vulnerabilidad en España.

El enfoque de HP Renew Solutions permite a cualquier empresa integrar criterios de sostenibilidad y eficiencia en su estrategia tecnológica. Así lo recoge Digital Biz Magazine, que destaca esta propuesta como una vía eficaz para responder a los retos medioambientales sin comprometer la operativa ni el control presupuestario.