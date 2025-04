Nace la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica de Columna para liderar la excelencia médica y la innovación quirúrgica en Europa

La European Association for Endoscopic Spine Surgery (EAESS), fundada por el Dr. Ghassan Elgeadi, se presentará oficialmente en Madrid como punto de encuentro para la comunidad médica europea de esta especialidad La cirugía de columna en Europa marca un nuevo hito con la creación de laEuropean Association for Endoscopic Spine Surgery (EAESS), una entidad que nace con el objetivo de promover el desarrollo de esta disciplina al servicio de los pacientes y de optimizar las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en la región.

Impulsada por el prestigioso traumatólogo español Prof. Dr. Ghassan Elgeadi, la EAESS surge como una plataforma europea de referencia que conecta a especialistas, investigadores, instituciones médicas y líderes del sector, para impulsar la excelencia, la formación y la innovación en cirugía endoscópica de columna.

Hacia una medicina más avanzada, colaborativa y centrada en el paciente

La EAESS se compromete a ofrecer ventajas reales tanto a médicos -de cirugía ortopédica, traumatología y cirugía general- como, por supuesto, a pacientes. Entre algunos de sus servicios destacan:

La creación de una comunidad profesional que fomente el intercambio de conocimientos sobre la materia y la colaboración en Europa.

La organización de programas de formación accesibles, talleres y webinars para el desarrollo profesional continuo.

El impulso de la innovación mediante alianzas con universidades, centros médicos y líderes tecnológicos.

El desarrollar y compartir guías prácticas basadas en la evidencia científica más reciente. Según su presidente, el Dr. Elgeadi: "nuestra misión es asegurarnos de que estos beneficios lleguen al mayor número posible de personas que lo necesiten. Al formar a cirujanos y colaborar con innovadores, estamos trayendo el futuro de la cirugía de columna al presente".

La EAESS tiene el firme propósito de convertirse en el motor de transformación de la cirugía endoscópica de columna en Europa. Su impulso inicial se centrará en generar alianzas estratégicas, sumar talento especializado y construir una red colaborativa que permita acelerar el progreso clínico en toda la región.

Próximamente, se celebrará en Madrid el acto institucional de presentación oficial de EAESS, que reunirá a representantes de instituciones médicas europeas y especialistas de referencia para presentar iniciativas clave, avances clínicos y programas formativos diseñados para consolidar esta nueva etapa en la medicina.

Los procedimientos endoscópicos y mínimamente invasivos están transformando la medicina al reducir el impacto físico y emocional de las intervenciones quirúrgicas. Estas técnicas utilizan instrumentos pequeños e imágenes avanzadas para realizar intervenciones precisas, lo que se traduce en tiempos de recuperación más cortos y mejores resultados generales para los pacientes.

Una invitación abierta a unirse al cambio

La European Association of Endoscopic Spine Surgery invita a todos los especialistas médicos e investigadores de columna a unirse a esta iniciativa. Además, busca establecer alianzas con sociedades científicas, universidades y fabricantes de tecnología médica para avanzar juntos en el progreso clínico.

Para membresía o próximos eventos:

www.eaess.com

info@eaess.eu

Acerca de EAESS

La European Association of Endoscopic Spine Surgery es una plataforma que reúne a instituciones públicas y privadas, traumatólogos, cirujanos y médicos especializados en técnicas mínimamente invasivas, con el propósito de elevar la calidad asistencial y consolidar la excelencia en cirugía endoscópica de columna en Europa.