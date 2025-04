Presentación de NUGEN® HLD-CD de Arxada: Un cambio de juego en la desinfección sanitaria

Contribuye a conseguir un control eficaz de los gérmenes en tan cinco minutos Arxada, líder mundial en especialidades químicas y soluciones innovadoras, anuncia el lanzamiento de NUGEN® HLD-CD, un revolucionario desinfectante sanitario. Esta solución revolucionaria desinfecta los dispositivos médicos en solo cinco minutos, garantizando la destrucción incluso de los microorganismos más resistentes, capaces de soportar condiciones adversas*.

NUGEN® HLD-CD está diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias de los entornos sanitarios. Su amplio espectro de eficacia y sus cortos tiempos de contacto lo hacen adecuado para todas las áreas críticas, incluidos quirófanos, áreas de aislamiento y unidades de cuidados intensivos, donde la rapidez y la seguridad son esenciales.

"Estamos encantados de introducir NUGEN® HLD-CD en el mercado sanitario", ha declarado Uwe Holland, responsable de Higiene Profesional para EMEA de Arxada. "Esta solución es un cambio de juego en la tecnología de desinfección para instalaciones sanitarias, proporcionando a los profesionales un poderoso medio para mejorar la seguridad del paciente y gestionar las infecciones de manera más eficaz".

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades informa de que estas infecciones provocan más de 3,5 millones de casos al año en la UE y el EEE, causando más de 90.000 muertes. Unas prácticas eficaces de control de las infecciones podrían prevenir hasta el 50% de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.* NUGEN® HLD-CD ofrece una potente protección y dota a los equipos sanitarios de primera línea de una herramienta rápida y eficaz para detener las infecciones antes de que se propaguen.

Además, NUGEN® HLD-CD es una solución ideal para combatir la contaminación por Clostridium difficile (C. diff)*, un patógeno común y difícil en los entornos sanitarios que se propaga a través del contacto con superficies contaminadas.

Más información en https://www.arxada.com/en/hygiene/hygiene-emea/nugen-hld-cd

Sobre Arxada

Arxada es una empresa mundial de especialidades químicas basadas en la ciencia que crea productos químicos y soluciones innovadoras. Con clientes en más de 100 países, alcanzó unas ventas de 2.000 millones de francos suizos en 2023. El objetivo de la empresa es resolver los retos de conservación más difíciles del mundo mejorando la sostenibilidad con soluciones más limpias y ecológicas. Arxada se centra en múltiples mercados finales, principalmente en: Salud Humana y Nutrición, Cuidado Personal y del Hogar, Pinturas y Recubrimientos y Protección de la Madera, proporcionando una amplia cartera de productos y soluciones diferenciados, respaldados por sus capacidades de innovación, su profundo conocimiento normativo y su trayectoria en fabricación y desarrollo de procesos. Con sede en Basilea (Suiza), la empresa cuenta con 3.400 empleados que contribuyen al éxito de sus clientes, repartidos en 24 plantas de producción y 14 centros de I+D. Para obtener más información sobre Arxada, se puede visitar: www.arxada.com y Arxada en LinkedIn.

Este producto está destinado a ser utilizado como producto sanitario en la Unión Europea y se vende exclusivamente a profesionales sanitarios. Se ha sometido a una evaluación de conformidad para garantizar el cumplimiento de la normativa de la UE, incluida la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. El producto está diseñado para cumplir las normas más estrictas de seguridad y rendimiento. Se recomienda a los usuarios que sigan las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante. El fabricante no se hace responsable del uso indebido o no indicado del producto. Todas las marcas comerciales pertenecen a Arxada o a sus filiales. 2025 Arxada.

*Datos archivados en Arxada; basados en pruebas internas y externas.

Fuente: Enviro Tech Chemical Services, Inc.