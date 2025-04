Mima Estética Avanzada: La visión de Mirian Rico que redefine el cuidado personal

Así es Mima Estética Avanzada, un centro de referencia en Valladolid especializado en estética avanzada y depilación láser, caracterizado por su trato personalizado, y su tecnología de vanguardia Mima Estética Avanzada nació en 2018 en la localidad vallisoletana de Medina del Campocomo el proyecto personal de Mirian Rico, una esteticista que en ese entonces contaba con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, quien apostó por un centro innovador y altamente especializado. Su enfoque en la personalización y el uso de tecnología avanzada convirtió rápidamente a Mima en un referente en estética. A pesar del complicado contexto de la crisis del COVID, Mima Estética Avanzada logró consolidarse y crecer, gracias a su compromiso con la innovación y el trato cercano a sus clientes. En 2021, la marca dio un paso más en su expansión con la apertura de un nuevo centro en el número 26 de la calle Montero Calvo, en Valladolid, reafirmando su posición como un referente en estética avanzada en la región.

La visión de Mirian Rico que hace de Mima un referente

La historia de Mirian Rico dentro del mundo de la estética comienza hace más de 15 años, estudiando en su Valladolid estética avanzada. Tras pasar varios especializándose en técnicas de masaje, tratamientos faciales y depilación láser, decidió emprender apostando por un espacio donde el cliente fuera la prioridad y pudiera conseguir tratamientos adaptados, siempre basándose en su propia experiencia personal.

Una de las cualidades que hace destacar al centro es la filosofía de Mima Estética Avanzada por la constante búsqueda de innovación. Tal y como indica su fundadora, investigan activamente las últimas novedades del sector, por eso se han establecido como referentes en depilación láser implementando un modelo completamente personalizado. Por la misma razón, se han especializado en tecnología de vanguardia con la misión de remodelar la silueta y conseguir un rejuvenecimiento integral tanto facial como corporal.

La vanguardia y la tradición conviven en este espacio de la capital castellanoleonesa, de esta forma, su carta de tratamientos también se enriquece de los procedimientos más demandados por los clientes, desde manicuras y pedicuras, como masajes relajantes, diseño de cejas y lifting de pestañas.

Con una plantilla de 19 profesionales especializados en el sector, la organización y la definición de funciones y roles es una de las claves de Mirian para el éxito. Tal y como expresa, cree que es muy importante que los trabajadores se sientan en familia para crear un entorno favorable que transmita el objetivo principal de Mima Estética Avanzada: la consecución de que los clientes se sientan en confianza y comprendidos a través del asesoramiento totalmente personalizado y un trabajo totalmente honesto y sincero.

La seña de identidad de Mima: sus tratamientos por excelencia

Experiencia Mima

Tal y como expresa su fundadora, "la Experiencia Mima es un ritual integral de belleza y relajación que combina los mejores tratamientos faciales y corporales adaptados a las necesidades del cliente".

En cuanto a su realización, según explica la esteticista, siempre se comienza con una leche limpiadora hidratante con textura suave, que se aplica a través de un pequeño masaje facial y tras ello se hace un ritual para relajar cabeza y cuello. Tras él se continúa con un tónico emoliente sin alcohol para devolver el ph de la piel y a continuación se aplica un peeling enzimático de su propia marca llamada Alceri a base de ácido mandélico.

Una vez realizado esto, "se procede a la extracción completa de impurezas, ya sean puntos negros como millium, y el siguiente paso sería trabajar la piel a nivel de luminosidad o reafirmación a través de diferentes aparatologías según las necesidades, entre ellas LPG, radiofrecuencia u oxigenoterapia, lo que se refuerza con un masaje facial para acentuar el efecto", agrega la esteticista.

Tras la parte facial, "se pasa a lo corporal que vendrá determinados según las necesidades, por ejemplo, para flacidez se usará radiofrecuencia, si tiene retención de líquido un drenaje linfático o LPG. Para finalizar se hará un masaje relajante en las piernas con aceite esencial de lavanda, un activo con grandes propiedades antiestrés", detalla Rico.

Duración: 90 min

Precio por sesión: 75€

Dónde: Clínica Mima Valladolid y Clínica Mima Medina del Campo

Depilación láser

Los profesionales de Mima Estética Avanzada cuentan con más de 15 años de experiencia en depilación láser, lo que respalda su conocimiento en el área y su especialización. También es de gran ayuda su tecnología, en palabras de Mirian Rico, "en Mima Estética Avanzda se cuenta con los mejores equipos de depilación del mercado, que incluyen los 3 tipos de láser (diodo, alejandrita y neodimio) en la misma plataforma con una potencia de 4800 vatios. Esto ayuda a la adaptación para diferentes tipos de piel y vello, optimizando los resultados de su eliminación en cualquier parte del cuerpo, inclusive el rostro, y la hace apta para la depilación de las pieles más bronceadas".

De esta forma, según señala la fundadora del centro, en tan solo 6 a 10 sesiones logran eliminar alrededor de un 80% del vello, dependiendo del caso de cada persona. A medida que se avanza con el tratamiento, las sesiones se espacian más, ya que con cada una el vello se vuelve más fino y disminuye en cantidad.

Precio bono 6 sesiones: desde 90€

Dónde: Clínica Mima Valladolid y Clínica Mima Medina del Campo

Tratamiento Embarazo Premium

Este tratamiento nace desde la propia necesidad de la fundadora de los centros, cuando se quedó embarazada vio la falta de tratamientos destinados a embarazadas y decidió crear el suyo propio para mejorar el bienestar físico y mental de las futuras mamás. "Muchas mujeres durante el embarazo sufren de retención de líquidos, por eso a través una selección de equipos especializados no invasivos que están recomendados durante el embarazo, se consigue reducir y además hacer que la celulitis no vaya a más, minimizando los efectos estéticos que supone el embarazo", indica Mirian.

No obstante, el tratamiento no se limita solamente a ello, "el objetivo principal es que las embarazadas se sientan renovadas y liberen tensiones. Para ello se acompaña la aparatología personalizada con un drenaje linfático en las piernas que acentuará el efecto del tratamiento y se realizará un masaje relajante en la espalda", detalla.

Duración: 75 min

Precio por sesión: 59€

Dónde: Clínica Mima Valladolid y Clínica Mima Medina del Campo

Tratamiento LPG Clásico

El tratamiento perfecto para alisar la celulitis, reducir el volumen corporal, perder grasa localizada y reafirmar la piel. "Tras la recogida de los datos de los clientes, sus hábitos de vida y consumo personalizamos este tratamiento con el equipo LPG Alliance y se aplica un peeling de microesferas en las zonas que se van a tratar para que la piel se alise", explica la esteticista.

Más allá de la tecnología, este tratamiento se complementa con diferentes técnicas manuales de masaje junto activos específicos para potenciar sus efectos adaptados a los objetivos personales de cliente. "Por ejemplo, en el caso de querer eliminar grasa localizada se trabajarán técnicas de amasamientos con cremas reductoras y principios activos como la cafeína; o si bien busca la reafirmación de la piel, se utilizará una crema reafirmante con técnicas de pellizqueo y principios activos a base de colágeno", destaca Rico.

Duración: 55 min

Precio por sesión: 70€

Dónde: Clínica Mima Valladolid y Clínica Mima Medina del Campo