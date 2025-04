Mila Takarai presenta su novela Uróboros

Presenta una novela de intriga psicológica ambientada en un universo distópico de impecable construcción Ambientada en Avalon, una ciudad-nación que presume de ser el lugar más seguro y avanzado del mundo, Uróboros, de Mila Takarai, narra la desaparición de Loreley Sterling, una joven artista en la cima de su carrera. Lo que en otro contexto podría parecer un caso policial más, en Avalon es una anomalía impensable. Así se activa una carrera contrarreloj encabezada por Patrick von Lindemann, un detective brillante que poco a poco se enfrenta no solo al misterio, sino al sistema que intenta barrerlo bajo la alfombra. Pero esta no es solo una novela de investigación: es un viaje a las contradicciones de una sociedad que teme perder el control más que perder la verdad.

Avalon, una ciudad utópica en apariencia, se ve sacudida por la misteriosa desaparición de Loreley Sterling, joven estrella musical. En este escenario se despliega Uróboros, la nueva obra de Mila Takarai, que mezcla el suspense de una investigación policial con un análisis profundo sobre la identidad, la fama, el trauma y las relaciones humanas.

Editada por Editorial Letra Minúscula, la novela pone en el centro a Patrick von Lindemann, joven detective prodigio enfrentado a un caso que sacudirá los cimientos de la nación. Mientras el lector sigue las pistas, se sumerge en un entramado de secretos, tensiones emocionales y un elenco de personajes tan enigmáticos como memorables. Entre ellos destaca Lukas Sterling, hermano de la desaparecida, cuya presencia magnética y ambigua marca la obra con una intensidad emocional poco común.

Con un estilo fluido, diálogos agudos y una ambientación de alta carga simbólica, Uróboros no es solo una novela de misterio, sino una reflexión sobre los límites del poder, el dolor silenciado y la fragilidad de las verdades absolutas. Una propuesta literaria intensa y provocadora que no dejará indiferente a ningún lector.

Disponible desde febrero de 2025.