Esto No Es Noticia aborda el deterioro cognitivo en personas mayores y cómo detectarlo a tiempo

En un contexto donde la esperanza de vida sigue en aumento, comprender los desafíos asociados al envejecimiento cobra mayor relevancia. Uno de los aspectos más delicados es el deterioro cognitivo en adultos mayores, una condición que afecta funciones mentales básicas como la memoria, el lenguaje o la capacidad de atención. A diferencia de la demencia, que implica un daño irreversible y progresivo, el deterioro cognitivo puede presentarse de forma leve y, en muchos casos, es posible retrasar su avance mediante intervenciones adecuadas.

Según un artículo publicado en Esto No Es Noticia, una de las claves para distinguir entre el deterioro cognitivo y otras enfermedades neurodegenerativas es la capacidad de autonomía. Mientras que las personas con deterioro cognitivo leve aún pueden desenvolverse de manera relativamente independiente, aquellas con demencia requieren apoyo constante en sus actividades cotidianas. Esta diferenciación resulta fundamental tanto para familiares como para profesionales de la salud, ya que permite establecer planes de seguimiento de acuerdo a cada caso específico.

Entender los síntomas para actuar a tiempo Uno de los desafíos más comunes es la detección temprana de los síntomas. Señales como la pérdida ocasional de memoria, dificultad para concentrarse o cierta lentitud para realizar tareas rutinarias pueden pasar desapercibidas o confundirse con simples signos de envejecimiento natural. Sin embargo, identificarlas a tiempo puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico.

Existen factores de riesgo modificables que pueden influir en la aparición del deterioro cognitivo. Entre ellos se encuentran la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el aislamiento social y el sedentarismo. Modificar estos hábitos a través de una vida social activa, una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico puede contribuir de forma efectiva a la prevención del deterioro cognitivo.

También se menciona el impacto del estrés y la ansiedad, especialmente en contextos postpandemia, donde muchas personas mayores enfrentaron largos periodos de confinamiento. En este sentido, reforzar los vínculos afectivos, promover espacios de conversación y mantener la mente activa mediante pasatiempos o lectura son herramientas simples pero poderosas.

