Del papel al planeta; Knowee, la tarjeta que habla en verde (y en serio)

Durante años, la escena era siempre la misma: apretón de manos, sonrisa, y una tarjeta de visita de papel saliendo del bolsillo. El gesto clásico del networking de toda la vida.

Pero los tiempos cambian… y el papel ya no es tan bienvenido.

En un contexto empresarial donde la sostenibilidad ya no es un extra, sino una exigencia, seguir imprimiendo cientos de tarjetas que acaban olvidadas (o peor, en la basura), es como seguir enviando faxes: innecesario, costoso y poco ecofriendly.

Ahí es donde entra en juego una solución más inteligente: tarjetas digitales sostenibles. Y entre todas, hay una que lo está haciendo con estilo y cabeza: Knowee.

Con Knowee, las empresas pueden entregar tarjetas digitales totalmente personalizadas con sus colores corporativos, logo, tipografías y mensaje de marca, pero sin imprimir ni un solo folio. Se trata de una forma de proyectar identidad visual mientras se reduce directamente la huella ambiental.

Cada tarjeta compartida no es solo un contacto ganado; es también un papel ahorrado, una acción coherente con los valores de sostenibilidad y una señal clara de que la empresa está alineada con el presente.

Knowee también ofrece soluciones como tarjetas físicas reutilizables con tecnología integrada, que funcionan como un “wearable” corporativo. Elegante, útil y, lo más importante, reutilizable.

Más allá del gesto de compartir contacto, estas tarjetas digitales automatizan la captación de leads y permiten integraciones con CRMs, estadísticas, descargas de contenidos y mucho más.

Una herramienta que demuestra que es posible modernizar el networking profesional, proyectar una imagen corporativa sólida y reducir el impacto ambiental al mismo tiempo.