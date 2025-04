Cómo comunicar la subida de alquiler de una vivienda según Miropiso

En el contexto actual del mercado inmobiliario, marcado por una inflación persistente y un notable aumento en la demanda de viviendas en alquiler, el ajuste en las rentas se ha convertido en una práctica cada vez más habitual. Ante esta realidad, surge la necesidad de que propietarios e inquilinos comprendan con claridad cuáles son los procedimientos adecuados para llevar a cabo una subida de alquiler sin generar conflictos ni vulnerar el marco legal vigente. La correcta comunicación de este tipo de modificaciones contractuales resulta esencial para mantener una relación transparente y estable entre ambas partes. En este sentido, Miropiso, agencia inmobiliaria con más de 19 años de experiencia en el sector, ofrece una guía práctica para gestionar este proceso de forma legal y eficaz.

Fundamento legal y condiciones para aplicar una subida de alquiler La posibilidad de aplicar una subida de alquiler depende, en primera instancia, del tipo de contrato de arrendamiento vigente. Si el contrato es de larga duración y aún no ha vencido, no se puede modificar el importe del alquiler sin el consentimiento del inquilino, salvo que exista una cláusula expresa que permita la actualización anual del precio. En estos casos, la actualización debe regirse por el índice acordado en el contrato, que habitualmente es el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) o el Índice de Precios al Consumo (IPC).

En contratos que se renuevan anualmente o han vencido y se desea firmar uno nuevo, sí es posible negociar un nuevo importe del alquiler. Miropiso destaca la importancia de revisar detenidamente las cláusulas contractuales antes de plantear cualquier modificación, ya que cada situación requiere un enfoque específico.

Cómo notificar correctamente la subida al inquilino La comunicación de la subida de alquiler debe realizarse por escrito, preferiblemente mediante un burofax con acuse de recibo, para que quede constancia legal de la notificación. También puede emplearse un correo electrónico certificado o carta firmada con fecha de recepción. En dicha notificación, debe constar con claridad el nuevo importe, la fecha a partir de la cual se aplicará la modificación y la base legal que respalda el ajuste.

Miropiso recomienda que esta comunicación se realice con al menos 30 días de antelación, especialmente si se trata de un contrato que se renueva automáticamente. Además, es fundamental que el propietario mantenga un tono cordial y profesional, explicando los motivos del ajuste, como el incremento del coste de vida o las mejoras realizadas en la vivienda.

Reforzando la relación arrendador-inquilino Gestionar correctamente una subida de alquiler no solo protege los intereses legales del arrendador, sino que también contribuye a fortalecer la confianza del inquilino. Según Miropiso, una comunicación clara, transparente y respetuosa es clave para evitar malentendidos y prolongar la estabilidad de la relación contractual.

Más allá de los aspectos legales, la agencia subraya que es conveniente evaluar el contexto económico y el valor de mercado actual antes de aplicar cualquier ajuste. Esta estrategia permite mantener precios competitivos sin perder a buenos inquilinos.