Se desaprovecha más del 90 por ciento del cerebro humano y existe una forma práctica de activarlo

Usar menos del 10 % del cerebro no es una cuestión de pereza, sino de desconocimiento. Durante décadas, se ha vivido con el freno de mano puesto, repitiendo patrones automáticos sin ser consciente de que la mayor parte de la mente permanece inactiva. Más del 90 % del potencial mental se esconde en el subconsciente, un sistema que regula la mayoría de los pensamientos, emociones y decisiones sin pasar por el filtro de la conciencia.

Activar esa parte no solo es posible, sino que resulta esencial para liberar capacidades bloqueadas. Hoy, existe un camino directo para acceder a esa potencia dormida: la formación en PNL original con Frank Pucelik, una vía práctica, directa y transformadora para liberar ese poder interno y devolver el control mental a quien siempre lo ha tenido: uno mismo.

El subconsciente: donde se origina todo lo que limita y todo lo que puede cambiarse La mente subconsciente opera de forma silenciosa pero poderosa. Gestiona la mayoría de los pensamientos, decisiones, reacciones emocionales y comportamientos cotidianos. Allí habitan los automatismos que definen cómo se perciben los retos, cómo se reacciona al estrés o cómo se interpretan los logros y fracasos. Muchos de esos programas fueron instalados durante la infancia, otros a través de experiencias intensas. Todos ellos se ejecutan hoy sin filtros, condicionando cada paso.

Ese 90 % del cerebro desaprovechado no es un espacio vacío, es un sistema operativo activo que no ha sido configurado de forma consciente. La clave no está en forzar la mente, sino en aprender a comunicarse con esa parte que ha estado tomando decisiones desde la sombra.

Técnicas como la visualización, la sugestión estructurada o la modificación de anclas emocionales permiten cambiar creencias, patrones y percepciones con precisión y rapidez. Se trata de un trabajo interno que, bien guiado, puede reescribir toda la experiencia externa.

La PNL original: la llave práctica para reprogramar el potencial oculto La Programación Neurolingüística nació como una disciplina orientada a observar y modelar los patrones de éxito, comunicación y cambio personal. Desde sus inicios, se centró en cómo reconfigurar creencias, actitudes y emociones desde la estructura profunda del lenguaje interno y la percepción. Pero no todas las versiones de esta herramienta mantienen esa esencia.

El enfoque original, creado por Richard Bandler, John Grinder y Frank Pucelik, va directo al núcleo del comportamiento humano. Más allá de técnicas, ofrece resultados. Frank Pucelik, uno de los tres co-creadores, continúa enseñando esta metodología desde su raíz, sin versiones diluidas ni fórmulas decorativas. Su acompañamiento no propone teoría, sino que facilita una transformación real desde el subconsciente.

La formación en PNL original con Frank Pucelik, impartida a través de D’Arte Human & Business School, no es un curso, sino una experiencia diseñada para desbloquear capacidades dormidas, recuperar el control de la mente y activar, por fin, ese 90 % que lleva años esperando ser usado.