La marca merece más; Crear sin límites y cambia el juego uniendose a The Q Club

The Q Club, la startup española que en menos de dos años ha revolucionado el marketing de influencers en el sector de las experiencias, presenta el siguiente hito en su evolución: una aplicación móvil diseñada para simplificar, escalar y diversificar las colaboraciones entre marcas y creadores de contenido, ahora también con productos.

Fundada por las hermanas Inés y Cristina Queipo de Llano, The Q Club nació con un objetivo claro: hacer del marketing de influencia un proceso ágil, transparente y accesible para todos, un win-win. Desde entonces, ha conectado a cientos de creadores con marcas en campañas centradas en gastronomía, cultura, bienestar y proyectos solidarios. Su propuesta se ha diferenciado por eliminar fricciones: nada de gestiones interminables ni negociaciones poco eficientes. Solo colaboraciones bien dirigidas y con impacto.

Ahora, con el lanzamiento de su app, The Q Club redobla su apuesta por la innovación. La aplicación no solo mejora la experiencia de los usuarios actuales —creadores y marcas— sino que abre la puerta a un segmento cada vez más relevante: los perfiles emergentes y creadores UGC (User Generated Content), muchos de los cuales encuentran barreras para acceder a campañas de alto nivel.

“Escuchamos constantemente a nuestra comunidad, tanto a marcas como creadores e influencers. Esta app es la respuesta directa a sus necesidades, pero también a una tendencia de mercado: las marcas buscan autenticidad, y los nuevos creadores tienen mucho que aportar”, explican las fundadoras.

Entre las novedades más destacadas, la plataforma incorpora ahora Inteligencia Artificial y colaboraciones con marcas de producto, ampliando el abanico de oportunidades más allá de las experiencias en vivo. Esto representa un paso clave hacia la diversificación de campañas y un ecosistema más inclusivo y rentable para todas las partes.

La nueva app también mejora la segmentación, automatiza procesos clave y permite a las marcas acceder a perfiles verificados filtrados por métricas, localización, audiencia e intereses. Por su parte, los creadores pueden aplicar fácilmente a campañas alineadas con sus valores, evitando propuestas poco relevantes o no adecuadas.

Con este lanzamiento, The Q Club consolida su posicionamiento como un actor clave en el nuevo paradigma del marketing de influencia: uno que apuesta por la tecnología, la eficiencia y el impacto cultural.

