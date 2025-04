Italy in a Glass; una experiencia sensorial en Romea Restaurante

En el corazón de Madrid, Romea Restaurante presenta Italy in a Glass, un club de degustación de vino que invita a descubrir la riqueza vinícola de Italia a través de encuentros semanales cuidadosamente diseñados.

Todos los jueves, en un ambiente íntimo y acogedor, se celebra una nueva edición de esta experiencia que va más allá de una simple cata. Cada sesión propone un recorrido sensorial por una región distinta de Italia, explorando sus vinos, paisajes, tradiciones y sabores con el rigor de una selección curada por expertos.

Italia cuenta con más de 350 variedades autóctonas de uvas, lo que la convierte en uno de los territorios vinícolas más diversos del mundo. Italy in a Glass celebra esa diversidad con copas que cuentan historias: desde las burbujas frescas de un Prosecco hasta la mineralidad volcánica de un Etna Rosso, pasando por la elegancia de un Valpolicella o la rusticidad de un Nero d’Avola.

Cada cata está acompañada por una tabla de quesos italianos seleccionados especialmente para realzar el perfil de cada vino, creando armonías que respetan el paladar y provocan la conversación.

El proyecto nace con el objetivo de acercar el mundo del vino italiano a quienes buscan comprenderlo desde la emoción, el conocimiento y el disfrute compartido. No se trata de una experiencia exclusiva, sino de una propuesta abierta a curiosos, apasionados y amantes del vino en general.

Italy in a Glass ya se ha convertido en un punto de encuentro semanal para quienes quieren viajar por Italia sin salir de Madrid, copa en mano.

Plazas limitadas. Las catas se realizan todos los jueves a las 19 h en Romea Restaurante, Paseo Marqués de Zafra, 3.

Para más información y reservas, visitar la página web o contactarlos directamente.