SPI Tecnologías introduce ITS TIME para optimizar el control de presencia digital

Con ITS TIME, la empresa tecnológica lidera la transformación en la gestión de tiempos, asegurando el cumplimiento legal y optimizando los recursos empresariales SPI Tecnologías, con tres décadas de experiencia en el sector tecnológico y consciente de los cambios legislativos que exigen un registro exacto de la jornada laboral, ha integrado la solución ITS TIME en su oferta de control de presencia digital. Este sistema no solo cumple con la legislación, sino que transforma la gestión de recursos humanos de las empresas.

Optimización de los recursos empresariales y reducción de costos

ITS TIME facilita una gestión eficaz del tiempo laboral, optimizando los recursos empresariales y reduciendo costos. Ofrece flexibilidad en la organización de turnos, gestión de vacaciones, y métodos de fichaje versátiles a través de terminales, web y móvil.

Esta herramienta permite a los administradores configurar detalladamente grupos y empleados, definir horarios, y generar informes exhaustivos, asegurando una supervisión precisa del cumplimiento de la jornada laboral. Asimismo, los empleados se benefician de un sistema accesible que les permite gestionar sus horarios, solicitar vacaciones y visualizar sus fichajes de forma transparente.

La capacidad de ITS TIME para adaptarse a diversas necesidades empresariales, ofreciendo configuraciones avanzadas de permisos y roles de empleados, no solo mejora la productividad, sino que también garantiza el cumplimiento continuo de las regulaciones laborales.

Empresa comprometida con la innovación y la mejora continua

La decisión de SPI Tecnologías de implementar ITS TIME subraya su compromiso con la innovación y la mejora continua. Al ofrecer soluciones que no solo cumplen con las exigencias legales, que elevan la eficiencia operativa y la satisfacción de los empleados, SPI Tecnologías se consolida como líder en el mercado de soluciones tecnológicas.

La gestión del tiempo es vital para el éxito empresarial, y gracias a ITS TIME, SPI Tecnologías asegura que las empresas no solo se adapten a las nuevas normativas, mejorando su eficiencia operativa y la satisfacción laboral. Sin duda, este compromiso con la excelencia y adaptabilidad posiciona a SPI Tecnologías como un socio clave en el camino hacia una gestión de recursos humanos más eficiente y conforme a la ley, preparando a las empresas para enfrentar los desafíos futuros con confianza.

Esta solución puede implantarse a través de la ayuda del Kit Digital. SPI Tecnologías, como Agente Digitalizador adherido del Kit digital y Asesor Digital del Kit Consulting, facilita a las organizaciones el acceso a estas subvenciones, permitiéndoles modernizar su gestión de presencia sin coste adicional. De este modo, las compañías no solo cumplen con la normativa vigente, sino que también optimizan sus procesos con una herramienta innovadora y alineada con las exigencias del mercado actual.