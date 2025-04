60 nuevos sociosanitarios forman la 1ª promoción de Centinelas del Suicidio de España

El programa formativo se ha impartido de manera online a profesionales de la salud del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles. Durante 3 sesiones de 2 horas cada una, han podido acceder a herramientas teóricas, prácticas y actitudinales para mejorar la detección, prevención y acompañamiento en casos de conducta suicida. El proyecto es fruto de la unión de Fundación Claudia Tecglen, la Asociación Convives con Espasticidad, HM Hospitales y Fundación de Investigación HM Hospitales El suicidio es una de las principales causas de muerte evitables. Cada año, alrededor de 700.000 personas se quitan la vida y muchas más lo intentan, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las personas con discapacidad, históricamente invisibilizadas en su sufrimiento emocional, constituyen un grupo de riesgo infradetectado para el que no existen protocolos específicos. De la necesidad de formar a los profesionales sanitarios en la detección del suicidio en personas de este colectivo nace la primera Red Intercomunitaria contra el Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, un proyecto fruto de la unión de Fundación Claudia Tecglen, la Asociación Convives con Espasticidad, HM Hospitales y Fundación de Investigación HM Hospitales.

La primeraformación, enfocada a la detección y prevención precoz del riesgo de suicidio en personas con discapacidad y sus familias y con el lema #YoSoyCentinelaDelSuicidio, ha sido impartida en 3 sesiones online de 2 horas cada una a 60 profesionales sociosanitarios de distintos centros hospitalarios de HM Hospitales, quienes han podido profundizar en herramientas teóricas, prácticas y actitudinales que mejoren la detección, prevención y acompañamiento en casos de conducta suicida. A través de estas sesiones, también se ha puesto en valor el rol preventivo y de contención de las familias, los testimonios y casos prácticos.

Una formación con impacto

Al finalizar la formación, se realizó un cuestionario pretest y post test para evaluar la utilidad del curso en 5 dimensiones: ampliación del concepto de discapacidad, pensamientos, mitos y creencias, conocimientos, técnicos e integración familiar, actitudes y comportamientos. Los resultados en todas ellas fueron muy positivos, con una valoración global de 4.85 sobre 5 en Escala Likert.

Asimismo, los integrantes de esta 1ª promoción que pasan a ser los primeros Centinelas del Suicidio en personas con discapacidad y sus familias destacaron la profesionalidad de los formadores, así como la importancia de poder escuchar los testimonios. En este sentido, la combinación entre el enfoque técnico y el testimonio real resultó potente. De hecho, algunas de las valoraciones de los participantes han sido: "Encantadores, profesionales y cercanos" o "Claudia ha sido de mucha ayuda. Su testimonio remueve profundamente".

Claudia Tecglen, presidenta de la Fundación homónima, destaca cómo "esta acción formativa no solo ha transmitido conocimiento, sino que ha transformado la mirada profesional hacia el suicidio en contextos de discapacidad, generando una base sólida para una atención más humana, ética y efectiva".

Para Darío Fernández, coordinador adjunto de la iniciativa, "los resultados de este proyecto piloto confirman que es una iniciativa pionera, útil y necesaria. Igualmente, el compromiso de los profesionales de HM Hospitales ha sido una pieza clave para el éxito obtenido".

Crear la 1ª Red Intercomunitaria contra el Suicidio en Personas con Discapacidad y sus familias supone para Claudia Tecglen y HM Hospitales un paso más allá en su compromiso con la formación, la investigación y la divulgación como pilares fundamentales para transformar el ámbito sanitario y mejorar la calidad de vida de un colectivo, que precisa unas necesidades de atención personalizadas y específicas.

El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, concluye que "es de una importancia capital formar a los profesionales sanitarios en la detección precoz de cualquier actitud que pueda sugerir o vislumbrar una conducta suicida, que tiene una importancia singular en los colectivos de personas con discapacidad. Los profesionales de HM Hospitales ya están comprometidos con este avance a través de la formación y confío en que esta participación sirva de acicate para que otros profesionales de la sanidad española se impliquen también".

Las previsiones de este primer año de la Red pasan por formar a 125 profesionales sanitarios y entrar en 4 hospitales de referencia en atención a la discapacidad (adicionales al piloto), con un impacto potencial de cobertura del 40% de pacientes con discapacidad y sus familias.

La Dra. Virginia Soler, directora médico del Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, destaca que "el interés que ha suscitado, así como valoración del curso por parte de los profesionales, debe servir como aliciente y punto de partida para hacerlo extensivo a un mayor número de profesionales, para promover el conocimiento de este problema abordando las necesidades específicas en el ámbito de las personas con discapacidad, como primer paso fundamental para la prevención".

Desde las entidades promotoras se invita a los diferentes hospitales a unirse a esta Red tan pionera cómo necesaria. La discapacidad es un factor de riesgo por múltiples razones. Por eso, Claudia Tecglen pone en valor los resultados de este primer programa, así como el hecho de duplicar la asistencia prevista, que demuestra que "los sanitarios no solo necesitan esta formación, sino que lo agradecen".

Una red, galardonada con 5.000€ en la convocatoria B-Value

Convives con Espasticidad, proyecto liderado y fundado por Claudia Tecglen -reconocida Premio Princesa de Girona 2022-, y esta Red que busca prevenir el suicidio en personas con discapacidad creando redes de apoyo y detección temprana, ha recibido 5.000 euros, aportados por la Fundació Banc Sabadell y la consultoría de Salto con Red enfocada a potenciar el liderazgo de los equipos. Este programa de transformación social B-Value, impulsado por Fundación Banco Sabadell y Fundación Ship2B, con el respaldo de la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate y sus colaboradores, cerró su octava edición.