Record go Mobility elige a LoJack para proteger su flota de vehículos en Europa

La compañía referente en el sector de la movilidad, con una fuerte especialización en el alquiler de vehículos, refuerza la seguridad de su flota en materia de rastreo y recuperación. La tecnología avanzada de LoJack permitirá a Record go Mobility reducir sus tiempos de inactividad asociados al robo de automóviles Record go Mobility, referente internacional en soluciones de movilidad, y LoJack, compañía líder en la recuperación de vehículos robados, han alcanzado un acuerdo para la protección de su flota en Europa.

La avanzada tecnología de LoJack protegerá los vehículos de Record go Mobility ante apropiaciones indebidas o robos, proporcionando una mayor seguridad y tranquilidad. Esto permitirá a la compañía reducir pérdidas económicas no solo asociadas a la desaparición total del vehículo, sino también por la inactividad de la flota en el momento en el que el automóvil se encuentra en manos ajenas.

Las herramientas de radiofrecuencia y soluciones telemáticas de las que dispone la compañía estarán a la disposición de Record go Mobility para, en caso de notificación de robo, comenzar la localización del activo sustraído. LoJack realiza este procedimiento con un equipo de seguridad dedicado y en estrecha colaboración con las autoridades, una estrategia que la ha llevado a ser la compañía líder en su sector.

José Ignacio Rubio, director general de LoJack Iberia, ha expresado que: "Estamos encantados de colaborar con Record go Mobility para ofrecer una solución de protección de referencia en el mercado y ayudar a que su flota siempre se mantenga activa. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la seguridad, proporcionando a los usuarios una herramienta eficaz para prevenir y resolver incidentes relacionados con el robo de vehículos".

Por su parte, Alfonso López-Heredia Romeo, Chief Supply Chain Officer de Record go Mobility, ha señalado: "El acuerdo con LoJack permitirá a Record go Mobility maximizar el tiempo en el que la flota está disponible para que nuestros clientes disfruten de ella en su destino. La protección que nos brinda esta asociación reafirma nuestro compromiso por ofrecer una experiencia excepcional en términos de calidad y seguridad".

Record go Mobility cuenta con una red propia de más de 35 oficinas en localizaciones estratégicas en España, Italia, Portugal y Grecia, donde ofrece soluciones de movilidad innovadoras, flexibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Estas van desde el alquiler a corto plazo sin conductor hasta el renting, de mayor duración y soluciones a medida.

LoJack: Soluciones avanzadas en rastreo y recuperación de vehículos

LoJack ofrece un amplio catálogo de soluciones y servicios telemáticos que contribuyen al rastreo, localización y monitorización de vehículos mediante tecnología avanzada. Del mismo modo, estas herramientas ayudan al usuario y a gestores de flota a controlar en todo momento el estado del automóvil, y a programar servicios de mantenimiento o citas con un taller tras un incidente. LoJack realiza incluso una valoración de daños a distancia, reduciendo así los tiempos de inactividad de los vehículos y mejorando la eficiencia operativa.

LoJack es la solución líder de recuperación de vehículos, con más de 1,8 billones de euros en valor de vehículo robados recuperados en Europa. A través de su avanzada tecnología de localización de radiofrecuencia (VHF), que se instala en el vehículo, el equipo de seguridad de LoJack puede rastrear y localizar un coche robado tanto en territorio español como fuera de nuestras fronteras. El sistema garantiza la privacidad del particular, ya que solo se activa cuando se presenta la denuncia a las autoridades.

Sobre LoJack España

LoJack España, subsidiaria de la compañía de CalAmp, ofrece los mejores servicios de recuperación de vehículos robados y conectados de su clase al mercado de concesionarios de automóviles, OEM, seguros y alquiler de automóviles y clientes finales que mejoran la gestión de vehículos y protegen contra el robo. Utilizando el ecosistema de IoT unificado de aplicaciones de software de CalAmp, así como la plataforma cloud, servicios telemáticos y productos de edge computing, LoJack España proporciona conectividad inteligente a activos valiosos que permiten a las personas y empresas de España y Portugal tomar decisiones basadas en datos, reducir costos y maximizar la productividad. Para obtener más información, visitar lojackiberia.com y sus redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y LoJack Blog.

Acerca de Record go Mobility

Compañía española de referencia internacional en movilidad con una fuerte especialización en alquiler de vehículos sin conductor, cuenta con más de 50 años de experiencia, se han convertido en proveedores globales de servicios de movilidad con una red propia de oficinas distribuidas en los principales destinos comerciales y turísticos de España, Grecia, Italia y Portugal.