‘Un sueño para Lucía’, una historia de esperanza y resiliencia.

CÍRCULO ROJO.- La editorial Círculo Rojo presenta “Un sueño para Lucía”, una obra profundamente emotiva escrita por M. C. G. Salinero, que nos invita a adentrarnos en el alma de una mujer enfrentada a los giros más inesperados de la vida. La historia, escrita años atrás y finalizada en 2018, ha sido cuidadosamente corregida y adaptada por su hijo y la correctora María Ángeles Gutiérrez, lo que ha permitido culminar un proyecto literario tan íntimo como poderoso.

Con un estilo narrativo sencillo, pero profundamente emocional, la novela ofrece una lectura intensa que mantiene al lector en vilo desde las primeras páginas. “Es una lectura rápida, emocional e intensa que mantiene al lector enganchado a la dura vida de Lucía y la esperanza de un final feliz para ella”, afirma el hijo de la autora.

“Un sueño para Lucía” está dirigido a todos los públicos, aunque especialmente resonará entre lectores que viven en pareja o han experimentado relaciones de fuerte intensidad emocional. A través de su protagonista, Lucía, el lector se encontrará con un relato de superación, amor, pérdida, violencia, perdón y, sobre todo, esperanza.

Lucía es una joven que comienza su historia rodeada de amor y sueños, pero cuya vida da un giro trágico cuando su pareja sufre un grave accidente. La novela, sin embargo, oculta una verdad aún más desgarradora: lo que parecía una historia de lucha y amor incondicional resulta ser el refugio onírico de una mujer víctima de la violencia de género.

Más que una novela romántica o de drama, “Un sueño para Lucía” es una profunda reflexión sobre la vida, los anhelos y la fuerza interior que puede empujar a alguien a soñar con otra realidad. La obra toma un cariz aún más íntimo y personal cuando se revela que fue escrita por la madre del entrevistado, quien canalizó a través de esta historia parte de su dolor, amor por la lectura y valentía.

“Imagino que su amor por la lectura, sus ganas de lanzarse a por retos nuevos y su dolor propio la inspiraron a escribirlo”, explica su hijo en la entrevista.

Un canto a la resistencia emocional

La protagonista transmite un mensaje claro: incluso en los peores momentos, hay un resquicio de esperanza al que aferrarse. La novela consigue equilibrar desasosiego y ternura, oscuridad y luz, dolor y sueños.

En definitiva, “Un sueño para Lucía” es una obra que no deja indiferente, ideal para quienes buscan historias que conmuevan, que hagan reflexionar y que, sobre todo, emocionen.

SINOPSIS

“Un sueño para Lucía” retrata la fortaleza humana frente al dolor, los secretos y la traición. Lucía tenía todo lo que creía ser una vida feliz: amor, proyectos y sueños. Pero un fatídico accidente lo cambia todo. La realidad se desmorona cuando la tragedia irrumpe con fuerza, y lo que comienza como una lucha por salvar lo que queda pronto se transforma en un laberinto de descubrimientos oscuros y verdades enterradas.

Mientras enfrenta la angustia de un ser querido en coma, Lucía se encuentra atrapada en una red de mentiras que ponen en duda su concepto de confianza, amor y lealtad. Una nota anónima desata sospechas que cambiarán el rumbo de su vida, llevándola a cuestionarse a todos los que la rodean, incluso a aquellos en quienes más confía.

¿Qué sucede cuando el corazón dice una cosa y la razón otra? En esta historia llena de giros inesperados, Lucía deberá encontrar la fuerza no solo para sobrevivir, sino también para elegir entre el pasado que amó y el futuro que merece.

Con una narrativa intensa y emocional, Un sueño para Lucía invita a reflexionar sobre el poder del amor, la superación personal y las decisiones que definen nuestra vida. Una historia que toca el alma y permanece en la memoria.

AUTORA

MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ SALINERO (Porzuna, 1967-Daimiel, 2024) fue peluquera en su pueblo natal y en el año 1990 montó su propia peluquería en Daimiel, donde posteriormente se casó y tuvo a sus dos hijos. Ejerció su profesión durante casi 30 años hasta que decidió darle un giro a su vida y luchar por su pasión: la sanidad. A sus 45 años estudió auxiliar de enfermería y, más tarde, trabajó en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en el Hospital de Manzanares, además de realizar voluntariados en Cruz Roja y Protección Civil.

Otra de sus grandes pasiones era la lectura. Aparte de ser una apasionada lectora, se atrevió a escribir su primera y única novela, Un sueño para Lucía. Una historia angustiosa e impactante llena de giros inesperados, dolor y esperanza, que encoge el corazón del lector.

A los 53 años se le diagnosticó atrofia multisistémica (AMS) y luchó contra la enfermedad los últimos años de su vida.