La Alternative Games and Sports Academy, administrada por la Asociación de Juegos y Deportes de Hong Kong, China, se adhiere al Grupo Doctrina Qualitas

Doctrina Qualitas avanza en su establecimiento en China junto a una organización basada en la formación deportiva, como base de crecimiento y enriquecimiento académico internacional Doctrina Qualitas (DQ) lleva tiempo impulsando su establecimiento en el continente asiático y, China es un país clave para la expansión de sus actividades. Dando un nuevo paso adelante, se ha firmado un acuerdo con la Alternative Games and Sports Academy, administrada por la Asociación de Juegos y Deportes de Hong Kong, China, representada por Mr. Cheng Pok Man Rufus, quien ha sido determinante a la hora de cerrar este acuerdo de refuerzo y reconocimiento académico con DQ, representada por el Señor Alejandro Truébano, quien ha alabado la importancia de este acuerdo de colaboración; "poder establecernos en Hong Kong junto a un partner tan importante, es todo un orgullo".

El acuerdo entraña que los estudiantes de La Alternative Games and Sports Academy dispondrán de Certificado Universitario Internacional DQ. Este soporte académico ofrecerá a los alumnos de Hong Kong todo el reconocimiento a la calidad educativa y una certificación académica internacional para favorecer su enriquecimiento curricular y la transferencia de sus formaciones.

Hong Kong es un centro neurálgico en la economía internacional. Hong Kong juega un papel clave como puente entre China y el resto del mundo, facilitando el acceso de capital internacional a China y viceversa. Como tercer centro financiero global (después de Nueva York y Londres), el noveno mayor exportador y el octavo mayor importador, ofrece un volumen de personas enorme, que desean acceder a la mejor formación y a las mayores oportunidades a la hora de poder establecerse en cualquier parte del mundo para trabajar o crear empleo.

Los alumnos de la Alternative Games and Sports Academy accederán a diplomas universitarios de cualquiera de las universidades con las DQ certifica, tanto de países de LATAM como universidades de EE.UU. De este modo, además de un mayor enriquecimiento académico y curricular y una mayor capacidad de movilidad internacional, los alumnos certificados podrán disfrutar de una diferenciación sobre otras instituciones educativas de Hong Kong basándose en un mayor prestigio internacional de los programas formativos.

DQ dispone de una red de universidades que facilita el acceso a programas de todos los niveles y características. Del mismo modo, la presencia internacional abre las puertas a que los alumnos certificados por DQ tengan también una oferta educativa en idioma castellano o inglés, lo que es fantástico para la población china.

La Alternative Games and Sports Academy ofrece formación innovadora, como, por ejemplo; Industrialización de la Actividad Recreativa y el Deporte, Actividad Recreativa y Deportes para el Desarrollo de las Personas Mayores o Desarrollo de deportes Electrónicos. Con estos y otros programas muy variados, disponen de una oferta educativa de primer nivel que encaja con programas de muchas universidades.

Desde ambas instituciones existe la seguridad de haber cerrado una alianza de interés presente y futura para el desarrollo y mejora común, que no hace más que demostrar que la unión entre países y sistemas educativos es más sencilla gracias a instituciones como DQ. Ahora, la formación de la Alternative Games and Sports Academy también es accesible para todos los interesados en acceder a estas especializaciones y, saber que son programas dependientes de un centro de alta calidad, es una garantía. Desde Hong Kong, China, al resto del mundo, gracias a la tecnología y a las relaciones internacionales que facilita el networking académico de DQ.