MOSO® lanza dos nuevas soluciones que refuerzan su compromiso con la innovación y el diseño sostenible

El revestimiento para fachadas MOSO® Bamboo N-durance® destaca por su gran estabilidad y resistencia al fuego, además de su resistencia excepcional frente a las condiciones climáticas más extremas. Por su parte, el nuevo Suelo MOSO® Bamboo Prestige, ofrece una instalación rápida y sencilla, además de un acabado ultranatural en dos nuevos colores, perfectos para aportar elegancia y durabilidad a cualquier espacio MOSO®, líder en el desarrollo de productos de bambú innovadores y sostenibles de alto rendimiento, lanza dos nuevas soluciones que redefinen la estética, funcionalidad y durabilidad en el diseño de interiores y exteriores: el revestimiento MOSO® Bamboo N-durance® y el suelo MOSO® Bamboo Prestige. Con estos lanzamientos, MOSO® sigue apostando por la calidad, el respeto por el medio ambiente y la innovación para ofrecer a los arquitectos y diseñadores materiales que cumplen con las más altas exigencias del mercado.

Sara Monge, directora de MOSO® en España y Latinoamérica, afirma: "estos nuevos productos reflejan el constante esfuerzo de MOSO® por innovar en soluciones arquitectónicas que no solo sean funcionales y estéticamente atractivas, sino que también estén alineadas con los valores de sostenibilidad que caracterizan a la marca".

Revestimiento MOSO® Bamboo N-durance®: resistencia y durabilidad para exteriores

El revestimiento MOSO® Bamboo N-durance® es la opción perfecta para proyectos exteriores que requieren materiales de gran durabilidad y resistencia. Con lamas de revestimiento de perfil cerrado disponible en tres anchuras diferentes (1850 x 137 o 100 o 65 x 18mm) y listones para hacer celosías/vallas disponibles en seis anchuras diferentes: 2000 x 115 o 90 o 80 o 60 o 55 o 40 x 40 mm, este revestimiento de bambú ofrece un acabado natural y sofisticado para fachadas, muros y otras superficies exteriores.

El color caramelo y la gran estabilidad del material aseguran que el revestimiento pueda ser instalado frente a las condiciones climáticas más adversas. Su resistencia al fuego (Clase B-s1-d0 según la EN 13501-1) lo convierte en una opción segura y fiable para proyectos arquitectónicos de alto nivel.

El proceso exclusivo Outdoor-Density® con su densidad de +/- 1200kg/m3, utilizado en la fabricación del revestimiento MOSO® Bamboo N-durance®, le otorga una durabilidad máxima en exteriores, lo que lo hace ideal para su instalación en fachadas (fachada ventilada, celosías) terrazas, y otros entornos expuestos.

"El revestimiento MOSO® Bamboo N-durance®", asegura Sara Monge, "es una de solución extraordinariamente avanzada, ideal para quienes buscan materiales de alto rendimiento que no solo sean duraderos, sino también seguros y sostenibles para proyectos exteriores de cualquier escala".

Suelo MOSO® Bamboo Prestige: estilo y estabilidad natural

El suelo MOSO® Bamboo Prestige es una solución de bambú macizo que se distingue por su impresionante diseño y su excepcional rendimiento. Con las lamas más largas y anchas de la gama de tarimas de bambú MOSO (2440 x 300 x 18mm), este suelo combina estética y durabilidad en un solo producto.

Disponible en dos nuevos colores, Density® Caramel Misty High y Vertical Caramel Misty, el acabado ultranatural con sutiles matices de gris aporta un toque elegante y sofisticado a cualquier espacio. El sistema de machihembrado permite una instalación rápida y sencilla, ya sea flotante o encolado, lo que facilita su uso tanto en proyectos residenciales como comerciales.

El suelo MOSO® Bamboo Prestige está compuesto por tres capas de bambú entrecruzadas, lo que garantiza una estabilidad máxima y asegura su resistencia frente a las condiciones más exigentes. Su estructura hace de él una opción ideal para aquellos que buscan una solución ecológica y de alto rendimiento sin comprometer la estética.

Compromiso con la sostenibilidad y el diseño responsable

MOSO® se distingue por su firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la calidad en cada uno de sus productos. El bambú, material renovable y de bajo impacto ambiental, es la base de sus soluciones, lo que refuerza su vocación por ofrecer alternativas ecológicas sin comprometer el rendimiento o la estética. Y es que el bambú es un recurso ilimitado y renovable que destaca por su extraordinaria velocidad de crecimiento, pudiendo alcanzar hasta un metro por día. Esta impresionante rapidez, junto con sus altos rendimientos, convierte al bambú en un aliado clave en la lucha contra el cambio climático, ya que es capaz de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a lo largo de su vida útil. Mediante el proceso natural de fotosíntesis, el bambú absorbe CO2 y lo convierte en glucosa, que constituye la biomasa del material, liberando oxígeno al mismo tiempo. El CO2 se mantiene almacenado en los productos elaborados con bambú durante su vida útil, e incluso puede perdurar aún más tiempo si estos son reciclados en nuevos productos duraderos. Gracias a su rápido crecimiento, el bambú es capaz de fijar mucho más CO2 en productos sostenibles que las especies tradicionales de madera, convirtiéndolo en una opción ambientalmente responsable y de alto impacto positivo en la reducción de gases de efecto invernadero.

Centrados en la innovación

La innovación es otra de las piedras angulares de MOSO®, con productos diseñados para cumplir con las necesidades actuales del mercado, como la resistencia al fuego y la estabilidad en exteriores. La marca se mantiene a la vanguardia, desarrollando soluciones que no solo responden a las demandas funcionales de los proyectos arquitectónicos, sino que también elevan la sostenibilidad a un nuevo nivel, transformando el bambú en un material adecuado para aplicaciones de alto rendimiento.

Cada producto de MOSO® es resultado de una investigación constante y un proceso de innovación orientado a mejorar la calidad y la durabilidad de sus materiales. Desde la fabricación de sus suelos hasta sus revestimientos, MOSO® implementa técnicas avanzadas como Outdoor-Density®, que optimizan la durabilidad de sus productos frente a las condiciones más extremas, asegurando así su longevidad y resistencia.

"Cada innovación", explica la directora de expansión para España y Latinoamérica de MOSO®, "nace de un profundo compromiso por ofrecer soluciones que no solo cumplan con los estándares de calidad más exigentes, sino que también se alineen con la necesidad urgente de construir de manera responsable. Apostamos por el bambú, un material renovable, que no solo mejora el rendimiento de los proyectos, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente".

******************************************************

MOSO® (https://www.moso-bamboo.com/es/) – Con 25 años de experiencia en la relativamente joven industria del bambú, MOSO® es reconocida como la marca A mundial del bambú por su enfoque en la calidad del producto, la innovación y la sostenibilidad. Con un equipo internacional y partners en más de 50 países, MOSO® busca continuamente nuevas aplicaciones y soluciones que puedan realizarse con la planta de más rápido crecimiento de la tierra. La prueba es la impresionante lista de proyectos de referencia que muestran las infinitas posibilidades de los productos de bambú MOSO®.