Wayra participa en una ronda de inversión de 3,7M€ en Capably para liderar la próxima ola de automatización inteligente

La ronda también cuenta con el respaldo de otros fondos de inversión como Boost Capital Partners, que la lidera, Araya Ventures, Haatch, Concept, Koro Ventures, Ascension y Sure Valley Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, invierte en Capably, la plataforma de automatización inteligente, con una ronda semilla de 3,7 millones de euros para ayudar a las empresas a delegar trabajo sin esfuerzo en todos sus sistemas utilizando IA.

Capably permite a los profesionales automatizar tareas complejas con IA en cuestión de minutos, independientemente de su nivel de conocimiento técnico. Al funcionar de forma autónoma en un segundo plano, Capably actúa como una extensión de los equipos a los que presta apoyo, impulsando una mayor productividad y eficacia. Cualquier persona de la empresa puede utilizar Capably para automatizar la entrada y el procesamiento de datos, generar perspectivas e informes y gestionar proyectos, todo ello mientras la organización mantiene un control y una visibilidad completa sobre cómo y cuándo los empleados delegan trabajo a la IA.

La tecnología patentada de Capably combina la automatización tradicional con la IA Agéntica, lo que permite ejecutar los flujos de trabajo complejos y repetitivos a escala sin sacrificar el control ni la fiabilidad. Todo ello a través de una plataforma tan intuitiva que no requiere formación de los empleados.

Esta nueva ronda de inversión permite a Capably ampliar su oferta de productos y satisfacer la creciente demanda de poder delegar el trabajo a través de la IA de forma sencilla, fiable y accesible.

Rafa Pulido, CEO y cofundador de Capably, asegura: "Las empresas se han visto abrumadas por una avalancha de herramientas de automatización e IA en los últimos años, pero las expectativas no se han cumplido. Las empresas están preparadas para evolucionar, pero el caos del mercado ha creado más confusión que claridad. Más del 70% de las organizaciones que experimenta con la IA no consiguen convertirla en un valor empresarial escalable. Sin embargo, Capably es capaz de resolver este problema eliminando ese ruido, ofreciendo la tecnología adecuada y convirtiéndose en el socio de confianza que ayuda a las organizaciones a dedicar menos tiempo a tareas tediosas y más al trabajo que realmente les hace avanzar".

"En Wayra apostamos por tecnologías que transforman industrias, y Capably representa precisamente eso: una nueva generación de soluciones que redefinen el futuro del trabajo. Su enfoque en la automatización inteligente, mediante agentes de IA, tiene el potencial de liberar a las personas de tareas repetitivas y permitirles centrarse en lo que realmente aporta valor. Muy ilusionados de acompañar a este equipo en su camino", afirma Paloma Castellano, directora de Wayra España.