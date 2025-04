Edison Next impulsa la eficiencia energética en España con la emisión de millones de Certificados de Ahorro Energético

La compañía refuerza su liderazgo en la descarbonización, gestionando más de 30 proyectos y estableciendo alianzas para la optimización del consumo energético.

Edison Next, compañía de servicios energéticos y filial del grupo EDISON y de la multinacional francesa EDF, ha alcanzado un hito en la implementación del Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) en España, y tras haber sido nombrada Sujeto Delegado, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, la compañía ya ha gestionado la emisión de millones de CAEs, consolidando su posición como referente en la optimización del consumo energético en distintos sectores.

El sistema de CAEs, recientemente adoptado en España, se perfila como una herramienta clave para acelerar la transición energética y fomentar la inversión en tecnologías sostenibles. Gracias a la experiencia adquirida en mercados como Francia e Italia, Edison Next ha desempeñado un papel fundamental en la divulgación y aplicación de este mecanismo en el país.

En este contexto, durante 2024, Edison Next ha gestionado más de 30 proyectos y está tramitando otros 48, reforzando su compromiso con la eficiencia energética. Además, ha formalizado más de 40 Convenios Marco con empresas líderes como BBVA, Saint-Gobain, Quirónsalud, Verallia, IVECO, Pascual, CL Group y Arcelor, lo que refleja la confianza del sector empresarial en sus soluciones. Entre ellos, cabe destacar la emisión de los primeros CAEs en Extremadura para Siderúrgica Balboa, con un ahorro energético de 10,5 GWh anuales y la generación de 10.517.851 CAEs.

El sector industrial ha liderado la adopción de los CAEs, aprovechando las oportunidades de optimización derivadas de su alta demanda energética. Además, sectores como el sanitario y el hotelero han comenzado a implementar este sistema con resultados prometedores. En términos económicos, los CAEs han representado un retorno de más de 3 millones de euros para los clientes de Edison Next en 2024, mejorando la rentabilidad de los proyectos gestionados.

De cara a 2025, Edison Next prevé que el sistema de CAEs se consolidará en España, con una expansión hacia sectores más diversos y un aumento en la concienciación empresarial sobre sus beneficios. La compañía continuará apoyando a empresas e instituciones en la optimización del consumo energético y la maximización de sus beneficios económicos y ambientales, reafirmando su compromiso con la transición energética y el desarrollo sostenible.