IMANcorp FOUNDATION planta cara a la censura invisible en el Día Internacional del Libro

Barcelona, 23 de abril de 2025. – Este 23 de abril, Día Mundial del Libro, y que en Catalunya además se celebra Sant Jordi, IMANcorp FOUNDATION ha lanzado una campaña de alto impacto para denunciar una realidad que suele pasar desapercibida: la lectura no es accesible para todos. Bajo el lema #CulturaSinBarreras, la organización ha visibilizado las dificultades que muchas personas con discapacidad encuentran al intentar acceder a la cultura escrita.

Un libro negro que interpela Durante la jornada, un misterioso libro negro ha aparecido en librerías, bibliotecas y espacios públicos. Su título, provocador: “Este libro no está disponible para ti”. En su interior, solo hojas en blanco, en señal de protesta por la falta de formatos accesibles como el braille, la letra grande, la lectura fácil o los audiolibros.

Una llamada de atención simbólica y directa para una sociedad que aún no garantiza el derecho universal a la lectura.

Nos dijeron que era un cuento: una leyenda de Sant Jordi reescrita desde la inclusión La campaña también ha incluido la publicación de un libro Nos dijeron que era un cuento, una reinterpretación inclusiva y colectiva de la leyenda de Sant Jordi. IMANcorp FOUNDATION ha desarrollado un cuento en cinco capítulos, protagonizado por personas con discapacidad que encarnan a los personajes clásicos del relato: la princesa, la rosa, el caballero, el dragón y el libro.

Los protagonistas son intérpretes del grupo de teatro Sense Limits, de la Escola EÒLIA, quienes han dado vida a esta historia desde sus propias vivencias, aportando fuerza, sensibilidad y autenticidad a cada personaje.

Cada capítulo aborda temas universales como la identidad, el amor, la diversidad y la valentía, narrados desde la experiencia personal de cada protagonista. La historia se ha acompañado de una sesión fotográfica artística, con maquillaje y vestuario simbólicos, que han servido como herramienta de sensibilización en redes sociales.

Voces que transforman: Susana Peix En el marco de la campaña, IMANcorp FOUNDATION ha recogido el testimonio de Susana Peix, bibliotecaria y escritora especializada en literatura infantil y juvenil accesible. Su compromiso nace de una experiencia personal: creció junto a abuelos ciegos y superó dificultades de comprensión lectora en su infancia. Desde entonces, trabaja por una literatura verdaderamente inclusiva.

Peix denuncia que la accesibilidad sigue siendo la gran olvidada dentro del mundo editorial, tanto por la falta de formación de los profesionales como por el escaso apoyo institucional. Aun así, reivindica con fuerza: “La literatura debe ser accesible a todos los niños y niñas en igualdad de condiciones.” En su intervención, compartió una experiencia que resume el impacto de su trabajo: “Una niña con baja visión pudo leer sola por primera vez uno de mis libros adaptados. A su madre, que es ciega, se le saltaban las lágrimas al escucharla leer.”

Su testimonio pone en palabras una injusticia invisible y recuerda que el derecho a la lectura no puede depender de las capacidades de cada persona, sino del compromiso colectivo con una cultura para todos.

Altavoz a los espacios que ya apuestan por la accesibilidad IMANcorp FOUNDATION, junto al equipo de Magnetic Productions, visitó la Biblioteca Gabriel García Márquez para poner en el centro del debate la carencia de recursos inclusivos en muchas bibliotecas públicas.

Durante la visita, el bibliotecario Fran Cobo Caballero ofreció un recorrido por las instalaciones, destacando la importancia de contar con secciones específicas de lectura inclusiva. Subrayó que, aunque el acceso a la lectura debería ser universal, son todavía muy pocas las bibliotecas que ofrecen recursos como lectura fácil o audiolibros.

Esta biblioteca del barrio de Sant Martí, inaugurada en 2022, se ha convertido en un referente cultural por su arquitectura, programación y por apostar por espacios accesibles y comunitarios.

Sobre IMANcorp FOUNDATION:

IMANcorp FOUNDATION, es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin social es contribuir a que la sociedad se desarrolle en un entorno más tecnológico, más digital y más inclusivo. Con esta finalidad impulsa la innovación a través de ayudas a emprendedores, fomenta la cultura del estudio y del trabajo y apuesta por el talento inclusivo a través de los programas de sensibilización sobre la discapacidad destinados a empresas.

Sobre el grupo Sense Limits y la Escola EÒLIA:

Sense Limits es el grupo de teatro inclusivo de la Escola Superior d’Art Dramàtic EÒLIA, en Barcelona. Nacido con la voluntad de romper barreras y ofrecer formación escénica a personas con discapacidad intelectual y/o diversidad funcional, el grupo promueve el desarrollo artístico, emocional y social de sus integrantes a través del teatro.

EÒLIA, escuela impulsada por la compañía Dagoll Dagom, T de Teatre y Gestmusic, es un referente en la formación teatral y musical en Cataluña. Con una apuesta clara por la inclusión y la diversidad, acoge proyectos como Sense Limits que amplían el acceso al arte y a la creación cultural desde una mirada transformadora.

Sobre la Biblioteca Gabriel García Márquez:

La Biblioteca de Gabriel García Márquez es un centro cultural y de lectura ubicado en Barcelona, dedicado a ofrecer un espacio accesible y abierto a toda la comunidad. Con una gran variedad de recursos, la biblioteca se destaca por su compromiso con la inclusión, ofreciendo materiales en formatos adaptados como letra grande, lectura fácil y audiolibros, además de contar con servicios específicos para personas con discapacidad. Su labor es fundamental para garantizar el acceso universal a la cultura escrita.

Sobre Magnetic Productions:

Magnetic Productions es un equipo creativo y productivo de IMANcorp FOUNDATION, dedicado a la creación de contenido audiovisual y de comunicación. Con un enfoque inclusivo y social, Magnetic Productions se especializa en la realización de proyectos que visibilizan la diversidad y promueven la accesibilidad, trabajando en estrecha colaboración con colectivos y organizaciones comprometidas con la igualdad de oportunidades y la inclusión en la cultura y el arte.