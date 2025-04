Único Asfaltos redefine su modelo de expansión en Europa y presenta oficialmente su red de franquicias industriales en el sector vial

La compañía unifica sus operaciones internacionales bajo un modelo de franquicia estructurado y escalable. BioRoad, su aditivo ecológico, impulsa una propuesta innovadora y sostenible en el sector vial Tras más de dos décadas desarrollando operaciones propias en distintos países, Único Asfaltos reorganiza su estructura internacional y pasa a denominar como franquicia su modelo de crecimiento con inversión y gestión directa. Esta red, que ya opera en mercados como Francia, Alemania, Italia y España, adopta ahora una estructura común, ampliando sus oportunidades bajo un modelo probado, escalable y ecológicamente transformador.

De operaciones locales a una red de franquicias estructurada

Aunque Único Asfaltos opera como franquiciadora desde 2001, su estrategia internacional ha sido distinta: desarrollar operaciones propias con marcas locales, adaptadas a cada mercado. Así nacieron unidades independientes, gestionadas de forma autónoma, pero con participación directa de la central, que aporta producto, tecnología y soporte técnico.

Hoy, todas estas operaciones se integran en una red global de franquicias industriales, un ecosistema empresarial que consolida su expansión internacional y abre oportunidades a nuevos franquiciados que buscan formar parte de un modelo rentable, sostenible y con resultados demostrables.

La noticia: BioRoad, el aditivo ecológico que revoluciona el asfalto

Único Asfaltos basa su propuesta en dos productos clave:

Sacos de asfalto en frío : listos para su aplicación, ideales para tapa baches y reparaciones rápidas.

: listos para su aplicación, ideales para tapa baches y reparaciones rápidas. Aditivo BioRoad: un concentrado técnico que permite producir mezclas asfálticas a menor temperatura (producción "morna"), tanto en granel como en sacos y big bag. El BioRoad es un producto premiado, desarrollado a partir del alpechín (residuo líquido de almazaras españolas) y caucho reciclado de neumáticos fuera de uso. Su aplicación permite fabricar mezclas de asfalto con múltiples ventajas medioambientales:

Eliminación de humos tóxicos.

Reducción del consumo de combustible.

Disminución drástica de emisiones de CO₂.

Revalorización de residuos agrícolas e industriales. Tres modelos de franquicia adaptados a distintos perfiles

Único Asfaltos estructura su red en tres formatos de franquicia, según el perfil del emprendedor o inversor:

Modelo Operacional – Aplicación directa y autoempleo

Ideal para quienes buscan independencia profesional con baja inversión. Adquirir los sacos de asfalto y ejecutar directamente los trabajos, tras una formación técnica de una semana. Con una furgoneta, herramientas básicas y compromiso, se puede comenzar a operar. No requiere almacén ni stock elevado. Modelo Comercial – Distribución técnica y desarrollo de mercado

Para perfiles con capacidad comercial y, preferentemente, conocimiento técnico básico. Este franquiciado no aplica el producto, sino que lo comercializa. Puede distribuir sacos, granel, big bag y también el aditivo. Asimismo, puede fabricar productos a través de plantas de terceros, como ya ocurre en diversas regiones de España. Es un modelo profesional, con potencial de crecimiento, que requiere estructura ligera (vehículo, oficina y red de clientes) y un conocimiento sólido del producto. Modelo Industrial –Planta de producción y expansión nacional. Está dirigido a inversores con perfil técnico y visión empresarial. Implica la implantación de una planta de producción propia, con equipo, logística y capacidad para atender a todo el territorio nacional. Este franquiciado adquiere directamente el aditivo a la central y produce localmente sus propios productos: sacos, granel y soluciones especiales. Además, desempeña un papel clave de soporte a los modelos comercial y operacional, consolidando así la presencia territorial de la red. Andalucía: oportunidad de entrada inmediata

La red se presenta en España con una operación ya implementada en Andalucía, lo que permite a los futuros franquiciados integrarse en un entorno operativo, con almacén activo, producto en stock y cartera de clientes establecida. Esto permite facturar desde el primer mes, con riesgo reducido y el respaldo continuo de toda la red.

Más que un lanzamiento, una evolución estratégica

Único Asfaltos no aterriza en España, sino que reorganiza su presencia ya existente de la mano de Tormo Franquicias Consulting. Lo que antes eran operaciones con capital propio, ahora se integran en una red unificada, bajo un modelo de franquicia industrial con identidad local y soporte global.

El ecosistema de Único Asfaltos se apoya, además, en alianzas estratégicas con empresas líderes de los sectores químico y de construcción, lo que garantiza estándares técnicos exigentes, innovación continua y capacidad de crecimiento sostenible.

Un negocio rentable y sostenible

Con el respaldo de una tecnología premiada, una red operativa y productos únicos como el BioRoad, Único Asfaltos ofrece un modelo de negocio alineado con las exigencias actuales del mercado: eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad. Una propuesta diferenciadora que combina innovación ecológica con una estructura empresarial sólida, lista para liderar el futuro del sector vial.