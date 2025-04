Mahou, Estrella Galicia y Gullón, las mejores marcas en Huella Digital Generativa y buena reputación

ROI UP Group, agencia internacional de Martech, siguiendo su línea de observatorios dedicados a la investigación, acaba de publicar un nuevo estudio dedicado esta vez a comprender el impacto de la IA en la reputación digital de 30 grandes marcas de alimentación en España. Bajo el título de "La IA y el riesgo reputacional en el sector Alimentación: Observatorio de Huella Digital Generativa 2025'' El nuevo observatorio de alimentación establece el posicionamiento de las marcas analizadas en el entorno digital tradicional y busca comprender cómo esta información sirve de base para la Huella Digital generada por la Inteligencia Artificial. En palabras de Vicente Sánchez, Head de Social Media de ROI UP Group "siempre se ha tenido muy claro que nuestros observatorios deben buscar la innovación. La Huella Digital Generativa, resultado de la entrada en juego de la IA, y el impacto que esta puede tener sobre la reputación de las marcas, es una materia que llevamos tiempo investigando".

Una triple metodología de análisis

Para la selección de las marcas, se ha seguido el criterio del prestigioso estudio "Brand Foodprint 2024" de Kantar Media: Coca Cola, El Pozo, Central Lechera Asturiana, Campofrío, Danone, Gallo, Casa Tarradellas, Bimbo, Don Simón, Pescanova, Activia, Puleva, Gallina Blanca, Nestlé, Gullón, Mahou, Colgate, Argal, Fanta, Fairy, Azucarera española, Aquarius, Navidul, Brillante, Dulcesol, Calvo, Grefusa, Red Bull, Estrella Galicia e Ybarra.

Para elaborar el estudio, el equipo ha seguido una triple metodología de análisis. Para empezar, se ha estudiado la Huella Digital "tradicional", fijándose en aspectos como la presencia en redes sociales y el posicionamiento en Google o la reputación de cada marca en plataformas de empleo y valorativas.

Por otra parte, se ha analizado la Huella Digital Generativa, la opinión que, derivada de la Huella Digital, se genera en las principales plataformas de IA: ChatGPT, Copilot, Gemimi y Perplexity, han sido las elegidas para el estudio. En este punto, las materias analizadas fueron la visión general de cada empresa, la percepción sobre sus productos en España y la valoración general sobre aspectos laborales. Por último, se ha elaborado un termómetro para medir el riesgo de sufrir crisis reputacionales y un ranking global de posicionamiento.

La información recabada sobre la Huella Digital tradicional y la generativa derivó en sendos rankings. En el primero de ellos, Mahou, Campofrío y Grefusa encabezan la clasificación. Sin embargo, en el ranking generativo las marcas cambian a Gullón, Mahou y Estrella Galicia. Según el estudio de ROI UP Group, esto se debe a diversos factores, entre ellos, la tendencia de la IA a mostrar aspectos negativos; aunque una marca tenga muy buenas críticas en foros de empleo, siempre mostrará el lado negativo, generando una impresión general más baja.

En este caso, las dos primeras marcas son cerveceras: Mahou y Estrella Galicia. El tercer puesto del podio lo ha obtenido Gullón, una de las marcas más importantes de galletas de España. Por otra parte, las últimas marcas del ranking, como Pescanova, Activia o Bimbo se ven penalizadas por diferentes factores como crisis corporativas, valoraciones bajas como empleadores o percepciones negativas de sus productos derivadas de opiniones de influencers.

Además, se aprecian fortalezas generales a casi todas las marcas de alimentación, como la sólida presencia en redes sociales, una percepción buena como empleadores o referencias positivas sobre productos e innovación en IA. Sobre aspectos a mejorar, se presentan carencias en información corporativa y de marca.