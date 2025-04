Día de la Madre; 5 ideas de regalos que uno mismo se pediría

Mentora, cómplice, maestra e incluso, a veces, amiga. Las madres son tantas cosas a la vez que ningún regalo parece suficiente para expresar lo que representan. Por eso, este Día de la Madre, elige algo que hable de su esencia y personalidad, para agradecerles todo lo que dan, día tras día, sin pedir nada a cambio. Desde un bolso atemporal que resista todas las temporadas, hasta unas zapatillas llenas de color para la primavera, pasando por unos pendientes con los que elevar cualquier look o un tratamiento de cuidado facial que brinde pausa y bienestar. Estas 5 ideas de regalo han sido pensadas con una intención clara: detalles especiales, con estilo, con alma… y tan bonitos que cualquier hija querría colarse en el armario de su madre para robárselos.

CONFIDENT BAG, de Hammerhoj Un buen bolso negro es y será siempre la mejor inversión de moda, independientemente de la edad. El Confident Bag de Hammehoj es versátil y elegante, perfecto para compartir entre madre e hija. Precio: 289,99 €

Sérum Reparador LIPOSOME Advanced, de Decorté Un tratamiento antiedad que hidrata y recupera la elasticidad de la piel. Perfecto para las madres amantes de la belleza y el cuidado facial, pero ideal también para las hijas que quieran seguir sus pasos. Precio: 80,00 €

Zapatillas Nineties II, de Morrison Para las madres que buscan comodidad y estilo en su día a día, las zapatillas Nineties II de Morrison son la opción ideal. Elegantes, cómodas y llenas de color. Precio: 95 €

Pendiente Triple Margaret, de Alexah Elegantes, versátiles y perfectos para alegrar cualquier look de primavera. Los pendientes de margaritas de Alexah son ese detalle que toda madre guardará siempre con cariño en su joyero. Precio: 55 €

Top Samarilla, de Lanuya; Cualquier hija le robaría este top a su madre. Además, en la web de Lanuya puedes encontrar la falda a juego, para conseguir el total look más primaveral. Precio: 116 €

Regalo extra para la madre: vestido Camelia, de Eliria Collection

Un vestido perfecto que puedes comprar en la página web de Eliria Collection para los eventos de primavera. Precio: 179 €