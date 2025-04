El dolor de rodilla es una de las afecciones más comunes en la población, afectando tanto a todo tipo de deportistas como a personas mayores. Problemas como la artrosis, el desgaste del cartílago o lesiones traumáticas pueden generar una disminución significativa en la calidad de vida, limitando la movilidad y causando dolor constante.

Cuando los tratamientos conservadores como la fisioterapia o la medicación ya no son efectivos, la colocación de una prótesis de rodilla se convierte en la mejor solución para recuperar la funcionalidad y aliviar el dolor.

Operación de prótesis de rodilla con robot: Precisión y recuperación optimizada La cirugía de prótesis de rodilla ha experimentado un avance significativo con la incorporación de la tecnología robótica. En la Unidad de Medicina Deportiva Sport IT, bajo la dirección del Dr. Vicente López, pionero en el uso de esta tecnología en España, han revolucionado el tratamiento de la artrosis de rodilla, proporcionando mayor precisión, seguridad y mejores resultados para los pacientes.

Innovación y precisión en la cirugía de prótesis de rodilla El uso de robots en la colocación de prótesis de rodilla permite una planificación quirúrgica altamente personalizada. Gracias a un sistema de guiado en tiempo real, el robot ayuda al cirujano a realizar cortes con una exactitud milimétrica, asegurando una alineación perfecta de la prótesis y mejorando su funcionalidad y durabilidad.

La tecnología robótica ofrece ventajas clave:

Mayor precisión en la colocación de la prótesis, reduciendo el riesgo de desalineaciones.

Menor daño en los tejidos circundantes, lo que se traduce en una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio.

Adaptación personalizada de la prótesis, ajustándola a la anatomía específica de cada paciente.

El Dr. Vicente López: Referente en cirugía robótica de rodilla en España El Dr. Vicente López es uno de los especialistas con mayor experiencia en España en la utilización de robots para la implantación de prótesis de rodilla. Su trayectoria y formación en las técnicas más avanzadas han permitido que Sport IT y el Hospital del Pilar de Barcelona, se posicione como un centro de referencia en este tipo de intervenciones.

Beneficios para los pacientes Los pacientes sometidos a una operación de prótesis de rodilla asistida por robot experimentan una recuperación más rápida y con menos complicaciones. Al minimizarse los errores en la colocación de la prótesis, se reduce la necesidad de cirugías de revisión y se mejora la calidad de vida a largo plazo.

El compromiso de Sport IT es ofrecer a cada paciente el tratamiento más avanzado y efectivo, garantizando una recuperación óptima y un retorno a la actividad diaria con mayor confianza y movilidad.

Un enfoque integral y multidisciplinar En la Unidad de Medicina Deportiva Sport IT cuentan con un equipo multidisciplinar y altamente cualificado , formado por expertos en sus respectivas disciplinas. Su fortaleza, además de la excelencia y la gran vocación, radica en la comunicación constante entre todos los miembros del equipo, lo que acelera la recuperación del paciente y facilita su reincorporación al deporte de manera segura y efectiva.

