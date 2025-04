ChatGPT y el sector farmacéutico; formación especializada para integrar la inteligencia artificial en la práctica profesional

El interés por la inteligencia artificial ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Herramientas como ChatGPT han comenzado a abrirse camino en sectores que tradicionalmente no se asociaban con este tipo de tecnología. Entre ellos, la farmacia comunitaria y hospitalaria destaca como uno de los campos donde la adopción de la IA está ganando fuerza.

En este contexto, se han desarrollado propuestas formativas especializadas que permiten aprender ChatGPT para farmacia de forma aplicada, con contenidos que conectan directamente con la operativa y necesidades del entorno farmacéutico actual.

Formación adaptada al sector farmacia Entre las iniciativas destacadas se encuentran programas como los de NeuralClab, diseñados específicamente para mostrar cómo utilizar ChatGPT en contextos donde el tiempo, la claridad en la comunicación y la atención al público son esenciales.

La oferta se estructura en dos niveles diferenciados:

Un curso de ChatGPT aplicado a farmacia – Nivel principiante, destinado a profesionales sin experiencia previa en IA que buscan introducirse en esta tecnología mediante ejemplos claros y tareas comunes en una farmacia.

Y otro curso de ChatGPT aplicado a farmacia – Nivel avanzado, orientado a quienes desean aprovechar todo el potencial de ChatGPT Plus para optimizar procesos, automatizar gestiones, generar contenidos y aplicar estrategias con mayor eficiencia.

Ambas formaciones contemplan la integración de ChatGPT como herramienta de apoyo en áreas clave: desde la redacción de instrucciones para pacientes o la planificación de promociones, hasta la generación de contenidos para redes sociales o la gestión documental.

Contenidos orientados a la aplicación práctica La estructura de los cursos sigue una metodología basada en casos reales del ámbito farmacéutico. El programa de nivel principiante está compuesto por 4 módulos que presentan una introducción progresiva a la herramienta, sin tecnicismos, con situaciones comunes del mostrador o del ámbito administrativo de una farmacia. Incluye además 4 sesiones online de acompañamiento.

Por su parte, el curso avanzado consta de 9 módulos y profundiza en técnicas de prompting específicas, diseño de asistentes virtuales, automatización y análisis de datos para la mejora de la toma de decisiones. Este nivel también incluye 6 sesiones online, en las que se refuerzan los contenidos y se resuelven dudas en directo.

Ambas opciones formativas están disponibles con vídeos explicativos, material descargable y acompañamiento durante el primer mes, permitiendo una curva de aprendizaje progresiva.

Dirigido a profesionales del sector farmacéutico Estos cursos están orientados principalmente a farmacéuticos, técnicos y personal auxiliar, aunque también pueden resultar de interés para responsables de equipos, coordinadores de comunicación o cualquier otro perfil profesional dentro del sector salud que desee explorar las aplicaciones de la IA en su trabajo diario.

El lenguaje utilizado en los contenidos está cuidadosamente adaptado al entorno profesional farmacéutico, lo que facilita una comprensión fluida y una aplicación directa en contextos reales.

Formación disponible en cualquier momento Tanto el curso principiante como el avanzado se ofrecen en formato online a través de la plataforma Google Classroom, lo que permite su acceso de forma inmediata y sin restricciones de horarios. No se requiere inscripción a convocatorias cerradas ni esperar a nuevas ediciones: el acceso es permanente y flexible.

De este modo, se facilita que cualquier farmacia o profesional sanitario pueda incorporar la IA generativa con ChatGPT en su dinámica de trabajo, en función de sus propios tiempos y necesidades.