Cómo adaptarse a las nuevas normativas con un software ágil, completo y económico

Solución especialmente dirigida a peluquerías caninas y tiendas de animales

La gestión de una peluquería canina o una tienda de animales ha cambiado por completo en los últimos años. Las exigencias legales, el control administrativo y la necesidad de ofrecer una atención más personalizada al cliente obligan actualmente a los profesionales del sector de la mascota a digitalizarse y optimizar sus procesos.

Las herramientas como Gestor PetShop se han convertido en aliadas fundamentales en peluquerías caninas y tiendas de mascotas. Este software de gestión 100% online, desarrollado en España por profesionales del sector —peluqueros caninos y responsables de tiendas de mascotas— responde a las necesidades reales del día a día. Su enfoque es claro: facilitar el trabajo, garantizar el cumplimiento normativo y ayudar a los negocios a crecer de manera organizada y eficiente.

Uno de los aspectos más relevantes en la actualidad es el cumplimiento de las nuevas normativas, como la obligatoriedad de la facturación electrónica (VeriFactu o TicketBAI), que ya ha empezado a aplicarse en algunas Comunidades Autónomas y pronto será de obligado cumplimiento en toda España. Gestor PetShop está totalmente adaptado a estos requerimientos al permitir la emisión de facturas electrónicas de forma sencilla, segura y directa a Hacienda. Además, incorpora el registro de jornada laboral, una exigencia legal en toda empresa con personal contratado.

Pero no todo es legalidad. El software también se centra en la optimización del negocio. Con funciones como gestión de agendas y citas, control de inventarios, historial de servicios y tratamientos para mascotas, automatización de recordatorios a clientes, herramientas de marketing, fidelización; es un software que permite que cada centro trabaje de forma más ágil y organizada. Todo ello sin necesidad de instalaciones: basta con tener conexión a internet para acceder desde cualquier dispositivo.

Una de sus grandes ventajas es su enfoque multicentro. Si se gestiona más de una peluquería canina o tienda de animales, se puede centralizar la información y controlar todas las operaciones desde un único lugar. Además, se adapta fácilmente a las características y particularidades de cada negocio pues permite añadir módulos como firma digital, vincular cajas automáticas o planes de fidelización por puntos.

Todo esto por un precio económico y sin letra pequeña. Gracias a sus planes pensados para negocios pequeños, medianos, grandes o multicentros, Gestor PetShop es la solución más completa y asequible del mercado. Además, ofrece formación personalizada para que cada equipo pueda sacar el máximo rendimiento desde el primer día.

Digitalizarse ya no es una opción sino una necesidad. Y hacerlo con un software creado por y para profesionales del mundo de la mascota, que entiende la realidad y se anticipa a las necesidades, es una garantía de éxito.

Visita gestorpetshop.com y solicita una demo gratuita. Es el momento de dar el paso. Por qué elegir Gestor PetShop No todos los softwares del mercado están adaptados a las particularidades del sector de peluquería canina o tienda de animales. Aquí es donde Gestor PetShop marca la diferencia.

Esto ofrece Gestor PetShop a diferencia de un software genérico Especialización en peluquería canina y pet shops.

100% online, sin instalación.

Agenda de citas + recordatorios automáticos.

Gestión de inventario con control de caducidades.

Facturación electrónica (VeriFactu / TicketBAI).

Control de jornada laboral incluido.

Función multicentro (gestión de varias tiendas).

Diseñado por profesionales de peluquería canina.

Precio competitivo y transparente.

Marca la diferencia con Gestor PetShop Gestor PetShop ha sido creado por peluqueros caninos y profesionales del sector de la mascota que conocen de primera mano los retos y necesidades del negocio.

No requiere instalación, es 100% online y se adapta a cualquier dispositivo.

Este software cumple con todas las normativas actuales, como VeriFactu y TicketBAI, y ofrece registro de jornada laboral sin herramientas externas.

Incluye herramientas de fidelización, marketing, recordatorios, estadísticas de servicios, productos y mucho más, pensadas para hacer crecer tu negocio.

Entonces, ¿por qué conformarse con un software genérico? Gestor PetShop está pensado para facilitar tu día a día, ayudarte a crecer y asegurarte el cumplimiento legal con una herramienta ágil, completa y económica. Creada en España por profesionales que conocen las necesidades reales y ayudando a crear mejoras para hacer el día laboral más eficiente.

Solicitar demo gratuita en gestorpetshop.com y dar el paso hacia una gestión más inteligente