Maximizar los proyectos solares con los microinversores Sungrow

En el dinámico mundo de la energía solar, la innovación es clave para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las instalaciones. Sungrow, líder mundial en la fabricación de inversores, continúa a la vanguardia con la incorporación de microinversores a su amplio catálogo de soluciones. Estos dispositivos ofrecen una serie de ventajas que pueden marcar la diferencia en proyectos residenciales y comerciales.

¿Por qué elegir microinversores Sungrow? Los microinversores Sungrow están diseñados para maximizar la producción de energía y facilitar la instalación. Entre sus principales características, destacan:

Máxima eficiencia: Cuentan con un amplio rango de tensión (16-60 V) y 16A por MPPT, lo que optimiza la captación de energía solar.

Optimización por módulo: Al tener un MPPT por cada módulo fotovoltaico, se asegura la máxima producción de energía incluso en situaciones de sombreado parcial. Esto significa que si un panel se ve afectado por la sombra, no compromete el rendimiento del resto del sistema.

Monitorización inteligente: La plataforma gratuita iSolarCloud de Sungrow permite un control en tiempo real del sistema, lo que facilita el seguimiento del rendimiento y la detección de posibles problemas.

Diseño compacto y seguro: Los microinversores Sungrow ofrecen una mayor vida útil, respaldada por una garantía de hasta 25 años. Además, cuentan con protección IP67 para resistir el polvo y la lluvia intensa, así como clasificación C5 de resistencia a la corrosión. También incorporan un relé de desconexión AC.

Fácil instalación: Su diseño simplifica el proceso de instalación, haciéndolos ideales tanto para proyectos residenciales como comerciales.

Variedad para cada necesidad Sungrow ofrece los microinversores en tres versiones para adaptarse a diferentes configuraciones de paneles:

S450S: 450 W de potencia de salida nominal AC para 1 panel.

S800S: 800 W de potencia de salida nominal AC para 2 paneles.

S1600S: 1600 W de potencia de salida nominal AC para 4 paneles.

Gestión inteligente de la energía en el hogar El sistema de microinversores Sungrow se complementa con el IHome Manager, un gestor de energía inteligente para el hogar. Este dispositivo ofrece una serie de funcionalidades clave:

Medidor de energía incorporado.

Comunicación por wifi o RS485 con inversores y cargadores VE.

Predicción de producción y aprendizaje de la curva de consumo.

Modo IA con capacidad de realizar cargas de batería predictivas.

Priorización de consumos (bomba de calor, cargador VE, etc.).

Capacidad para 2 CTs, ideal para sistemas retrofit con inversor existente.

Asesoramiento y soporte profesional En Suministros Orduña, contamos con un departamento técnico especializado para brindar asesoramiento en la configuración y puesta en marcha de todos los equipos suministrados. El equipo técnico-comercial está a tu disposición para escuchar las necesidades y ofrecerte la mejor solución adaptada a los proyectos.

Además, Suministros Orduña ofrece cursos de certificación de instaladores técnicos autorizados en las nuevas instalaciones de Sungrow en Arazuri (Pamplona).

Los microinversores Sungrow representan una solución innovadora y eficiente para maximizar el rendimiento de las instalaciones solares. Con su alta eficiencia, monitorización inteligente y diseño robusto, son una excelente opción para proyectos residenciales y comerciales. Si buscas optimizar proyectos solares, no dudes en contactar con Suministros Orduña para recibir el mejor asesoramiento y soporte técnico.