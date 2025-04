ISERN Patentes y Marcas analiza el impacto estratégico de las patentes médicas en un entorno global cambiante

La industria de los dispositivos médicos se ha consolidado como uno de los sectores más activos en el desarrollo tecnológico, marcando una evolución constante en el volumen y el enfoque de las invenciones protegidas a nivel internacional. A su vez, el avance en tecnologías sanitarias ha venido acompañado de un incremento en las solicitudes de patentes médicas, que no solo garantizan derechos exclusivos, sino que también sirven como indicador del dinamismo innovador en este ámbito.

ISERN Patentes y Marcas, firma especializada en la gestión de activos intangibles, destaca que este crecimiento refleja no solo la capacidad inventiva del sector, sino también una transformación profunda en la forma en que las empresas diseñan sus estrategias de protección. Según el Estudio de Dispositivos Médicos 2024 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Alemania lidera el registro de patentes nacionales en Europa, seguida por Francia y Reino Unido. España se sitúa en octava posición con 235 solicitudes, pero asciende al segundo puesto continental en modelos de utilidad, una modalidad más accesible que demuestra una clara apuesta por vías de protección más ágiles.

Inclusión, cooperación y cambio de paradigma Más allá de los números, el estudio también revela una evolución en los perfiles que intervienen en la innovación médica. Aunque el porcentaje de mujeres inventoras todavía es bajo, el 61,2 % de las solicitudes incluyen al menos una mujer en el equipo técnico, reflejando una mayor diversidad en los procesos de invención. Este aspecto se perfila como un elemento clave en la competitividad del sector.

También destaca el papel creciente de universidades y centros de investigación en la generación de nuevas tecnologías. Esta apertura hacia modelos de colaboración más horizontales está dando lugar a un ecosistema innovador que prioriza la transferencia tecnológica como vía de acceso al mercado global.

Estrategia de protección y vigilancia tecnológica En un entorno cada vez más complejo y competitivo, las empresas deben entender las patentes no solo como un medio para blindar invenciones, sino como una herramienta estratégica. Tal y como señala Axel Pérez, responsable del departamento de Patentes de ISERN, “la clave en este sector es una estrategia correcta de protección de la innovación que se genera, así como saber localizar y analizar la información tecnológica existente para establecer alianzas decisivas”.

El auge de invenciones en áreas como desinfección y esterilización, especialmente tras la pandemia, refleja cómo las patentes médicas responden de forma directa a las necesidades globales. En un contexto marcado por un proteccionismo creciente, la anticipación estratégica y el uso inteligente de los derechos de propiedad industrial serán decisivos para acceder a nuevos mercados y reforzar la posición de las empresas en la economía internacional.