Regalos para el Día de la Madre: básicos imprescindibles en su rutina de cuidado facial

Las recomendaciones de Medik8, Byoode, Perricone MD, Advanced Nutrition programme en clave beauty El Día de la Madre, que en España se celebrará el domingo 4 de mayo de 2025, representa una oportunidad perfecta para rendir homenaje a todas aquellas mujeres que cuidan y acompañan cada día. Esta festividad, cuyo origen se remonta a la antigua Grecia en honor a Rea —madre de los dioses olímpicos— ha evolucionado hasta convertirse en un momento especial para agradecer el amor incondicional de las madres. Y no hay mejor forma de celebrarlo que con un neceser repleto de productos de belleza eficaces, pensados para sacar su mejor versión.

Un imprescindible para una piel luminosa y sin manchas

Incluir un sérum antioxidante en la rutina matinal es clave para mejorar la luminosidad y unificar el tono. C-Tetra Luxe de Medik8 es una opción eficaz, formulada con un 14% de tetrahexildecil ascorbato —una forma estable de vitamina C— que combate los radicales libres, mejora la firmeza y aporta un extra de hidratación gracias al ácido ferúlico y el escualano. Su textura ligera y acabado radiante lo hacen ideal para todo tipo de piel.

C-Tetra Luxe de Medik8 – 82€ en medik8.es

Cuidado nocturno para una piel visiblemente rejuvenecida

Las horas de descanso son fundamentales en cualquier rutina de skincare, especialmente si se cuenta con un tratamiento eficaz como Retin-A Night de Byoode. Este sérum nocturno reúne una combinación potente de retinoides (retinal y retinART), péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, niacinamida y ácido hialurónico. Una fórmula diseñada para estimular la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol convencional, combatiendo arrugas y mejorando visiblemente la textura y la luminosidad.

Retin-A Night de Byoode – 75€ en byoode.com

Hidratación, protección solar y color en un solo gesto

Para quienes disponen de poco tiempo, pero no quieren renunciar a una piel cuidada, Face Finishing & Firming Tinted Moisturizer de Perricone MD reúne tres funciones en una sola fórmula: hidratación, SPF30 y color adaptable. Su textura oil-free, enriquecida con microcápsulas pigmentadas, se adapta al tono de la piel ofreciendo un acabado uniforme con efecto buena cara. Contiene además ácido alfalipoico, astaxantina y vitamina C Ester, que ayudan a mejorar la firmeza y proteger frente a la oxidación.

Face Finishing & Firming Tinted Moisturizer – 82€ en perriconemd.es

El aliado exprés para una mirada descansada

Los parches de ojos Lotus Melight Eye Patch de Boutijour ofrecen una solución rápida para revitalizar la mirada. Formulados con extracto de flor de loto y péptidos, estos parches atenúan los signos de fatiga, reducen ojeras e hidratan en profundidad. Un gesto de belleza eficaz para quienes buscan resultados inmediatos con el mínimo esfuerzo.

Lotus Melight Eye Patch – 63€ en purenichelab.com

Nutrición desde dentro con suplementación dermocosmética

Para quienes disponen de poco tiempo para seguir rutinas elaboradas de cuidado facial, la suplementación oral se presenta como una alternativa eficaz. Skin Ultimate de Advanced Nutrition Programme es un programa en cápsulas que combina cinco fórmulas avanzadas para nutrir la piel desde el interior. Sus ingredientes —vitaminas, omegas y antioxidantes— ayudan a mantener una piel luminosa, firme y joven en solo 28 días.

Skin Ultimate – 91€ en purenichelab.com