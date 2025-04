Diseñar formación con impacto; cómo segmentar por competencias y optimizar el crédito FUNDAE

La formación por competencias, especialmente cuando se articula a través de cursos bonificados para empresas, se ha consolidado como una palanca eficaz para impulsar el desarrollo del talento en sectores como el sanitario, tecnológico, logístico, turístico o el tercer sector. Su valor reside no solo en facilitar la actualización profesional, sino en permitir que las organizaciones diseñen itinerarios ajustados a su realidad operativa.

Los directores de formación y responsables de Recursos Humanos deben afrontar hoy un doble reto: identificar qué competencias necesita reforzar su plantilla y cómo diseñar itinerarios formativos que respondan a la realidad operativa de cada sector y nivel jerárquico.

Desde AdelantTa, consultora especializada en formación y externalización del departamento de Recursos Humanos, subrayan la importancia de esta alineación: “La demanda formativa ya no se define por el catálogo estándar, sino por las competencias clave que cada organización necesita para sostener su crecimiento”, afirma Juan Carlos Sánchez, director general de la firma.

Itinerarios sectoriales y formación por niveles: claves para una estrategia eficaz Aunque cada sector presenta particularidades, la formación se orienta de forma general hacia competencias aplicadas. Mientras que ámbitos como el farmacéutico, tecnológico o logístico priorizan analítica de datos y metodologías ágiles, sectores como la construcción o el turismo demandan habilidades comerciales y organizativas. En paralelo, el tercer sector avanza en su profesionalización con programas centrados en liderazgo, gestión emocional y eficiencia operativa sin perder su enfoque social.

Por otro lado, la formación en inteligencia artificial está adquiriendo un protagonismo transversal en prácticamente todos los sectores. Desde aplicaciones en marketing y atención al cliente hasta automatización de procesos o análisis predictivo, la demanda de conocimientos aplicados en IA crece tanto en posiciones técnicas como en perfiles directivos. “Las organizaciones están entendiendo que el conocimiento en inteligencia artificial no puede limitarse al equipo de IT: debe formar parte de la cultura competencial de toda la estructura”, señala Sánchez.

Sin embargo, para que esta formación tenga un impacto real en el desarrollo organizativo, es imprescindible adaptar los contenidos y metodologías al nivel jerárquico y funcional de los participantes. La efectividad reside, precisamente, en la pertinencia respecto al rol y las responsabilidades de cada profesional dentro de la estructura empresarial.

Por su parte, Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, explica que “la segmentación por niveles es fundamental. Un directivo no necesita el mismo enfoque que un responsable de equipo o un perfil operativo. Por eso diseñamos programas diferenciados para cada nivel de responsabilidad, asegurando que la formación sea pertinente, contextualizada y aplicable desde el primer día”.

Cursos bonificados: cómo optimizar la inversión formativa con apoyo experto Uno de los elementos diferenciales en la implantación de planes de formación por competencias es el uso estratégico del crédito disponible a través de FUNDAE. Muchas empresas siguen infrautilizando este recurso por falta de una gestión técnica especializada. AdelantTa ofrece un servicio integral que abarca desde la planificación y ejecución hasta la justificación completa de las bonificaciones, garantizando el cumplimiento normativo y la trazabilidad de cada acción formativa.

“El acceso a cursos bonificados no solo permite reducir costes, sino también estructurar una política de desarrollo profesional coherente y sostenible en el tiempo. Cuando el plan formativo se diseña desde una perspectiva de competencias, cada curso se convierte en una inversión alineada con la estrategia empresarial”, comenta Velasco.

Desde esta perspectiva, contar con un partner especializado como AdelantTa no solo asegura la viabilidad técnica de los programas, sino que facilita una cultura organizacional centrada en el desarrollo continuo y el rendimiento.