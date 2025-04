La final del Campeonato del U.S. Open Polo de EE.UU. 2025 concluye la American High-Goal Season

El Campeonato del U.S. Open Polo 2025, jugado en el USPA National Polo Center (NPC) en Palm Beach County, mostró acción de polo de primer nivel del 26 de marzo al 20 de abril y finalizó este domingo con una emocionante victoria final de La Dolfina Tamera sobre La Dolfina Catamount por 12-8 frente a una multitud récord.





El Campeonato U.S. Open Polo en ESPN

Presentado por el legendario locutor de ESPN Chris Fowler, la final del Campeonato del U.S. Open Polo se jugó en el U.S. Polo Assn. Stadium Field, frente a una gran multitud. El partido será retransmitido a una gran audiencia global a través de múltiples plataformas de ESPN, incluyendo ESPN2 el sábado 26 de abril a las 10:30 AM EDT, así como en primetime en ESPNews el domingo 27 de abril. Se pueden consultar los horarios de emisión por país.





U.S. Polo Assn. apoya el deporte y las organizaciones benéficas equinas

Siendo el torneo más prestigioso de este deporte en Norteamérica, el Campeonato U.S. Open Polo cuenta con algunos de los mejores jugadores de polo y atletas equinos del mundo. Una vez más, el torneo contó con el apoyo de U.S. Polo Assn., la marca oficial de la Asociación de Polo de Estados Unidos (USPA), con camisetas de la marca U.S. Polo Assn. para los equipos, uniformes para el personal de la NPC, equipamiento para los árbitros, premios para los jugadores y donaciones monetarias a varias organizaciones benéficas locales. A lo largo de la temporada, la marca mundial inspirada en el deporte ha donado unos 25.000 dólares a organizaciones benéficas de polo y bienestar equino, entre otras, Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center y Work to Ride Program.





"U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar una vez más el U.S. Open Polo Championship, emitido en las plataformas de ESPN como uno de los principales eventos deportivos de la temporada de primavera junto con el Masters y el Derby de Kentucky", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. "Es un honor contar este año con el legendario locutor de ESPN Chris Fowler como presentador, junto a Kenny Rice y Adam Snow, aportando más acceso y concienciación al deporte del polo mientras continuamos llegando cada vez a más aficionados y consumidores deportivos de todo el mundo".





Un gran partido seguido en directo por un público que bate records

Miles de aficionados en el NPC fueron testigos del emocionante partido final de la serie de torneos Gauntlet of Polo®, que incluyó la C.V. Whitney Cup®, la USPA Gold Cup® y el U.S. Open Polo Championship. En un año que batió records de público semana tras semana, la emocionante final estuvo llena de grandes jugadas de los mejores jugadores del mundo en ambos equipos, La Dolfina Tamera con Adolfo Cambiaso con 10 goles de handicap; Diego Cavanagh; Matt Coppola; y Alejandro Poma, y La Dolfina Catamount con Poroto Cambiaso con 10 goles de handicap; Jesse Bray; Rufino Merlos y Scott Devon. Por segundo año consecutivo, la final del U.S. Open Polo presentó un enfrentamiento épico entre dos de los mejores jugadores de polo del mundo que además son padre e hijo.





Adolfo, de 50 años, que ha sido derrotado en las dos últimas finales del Open de EE.UU, la última de ellas ante su hijo Poroto, de 19 años, recuperó la victoria en este partido para llevarse a casa su 10º título del Open de Estados Unidos. Precisamente esta semana Adolfo cumplió 50 años, por lo que reclamó el trofeo de campeón como su regalo de cumpleaños perfecto. Adolfo está considerado el mejor jugador de polo de la historia, habiendo ganado también más de 17 títulos en el Campeonato Abierto Argentino de Polo, y está considerado el «Más Grande de Todos los Tiempos (GOAT)» al lado de otros iconos del deporte como Tiger Woods, Michael Jordan y Tom Brady.





Adolfo Cambiaso, de 50 años, derrota a su hijo Poroto Cambiaso, de 19, y gana el Trofeo

La Dolfina Catamount salió fuerte al comienzo del chukker 1, pero La Dolfina Tamera pronto tomó el impulso y mantuvo el partido cerrado. El marcador estaba empatado a 6-6 después del tercer chukker. Después de algunos goles decisivos de Poma en los chukkers 3, 4 y 5 y un impresionante gol de Adolfo, Tamera continuó llevando la delantera. Aunque Poroto marcó la increíble cifra de 5 goles en total y Bray marcó en el sexto y último chukker, ambos de Catamount, para poner el marcador 11-8, no hubo tiempo suficiente para la remontada. El Tamera sentenció su victoria con un emocionante gol de Coppola que puso el marcador final en 12-8. Poma, de La Dolfina Tamera, ganó el MVP, anotando un máximo de 4 goles, con Adolfo anotando 3 goles.





"Felicitaciones a La Dolfina Tamera por su notable victoria en el Campeonato Abierto de Polo de Estados Unidos", dijo Stewart Armstrong, Presidente de la USPA. "También me gustaría agradecer y reconocer a todos los equipos participantes a lo largo de la Temporada 2025 en NPC por dejarlo todo en la cancha por el deporte".





"Gracias a todos nuestros mecenas, jugadores, patrocinadores y aficionados al deporte por su pasión y apoyo al deporte del polo y a la USPA esta temporada", añadió Armstrong.





The USPA National Polo Center, la capital mundial de la hípica de invierno

Los invitados a NPC, la instalación de polo más importante del mundo con sede en Palm Beach County, vieron el partido lleno de acción desde muchos escenarios de lujo, incluyendo las líneas laterales, los palcos del estadio, las carpas tailgate, las gradas, así como desde el U.S. Polo Assn. MVP Lounge, sede del emblemático Sunday Polo Brunch. Los aficionados al deporte también tuvieron la oportunidad de realizar compras exclusivas en la tienda insignia de la USPA, donde se podían adquirir artículos de lujo de edición limitada de la colección The Polo Club Collection y de la U.S. Polo Assn. Global Collection para los aficionados que deseen llevarse a casa un pedazo del deporte del polo. La novedad de este año incluía un brazalete personalizado de la marca 4Ocean, un elemento de la larga asociación entre las dos marcas, siendo 4Ocean el Socio Oficial de Reciclaje del Campeonato Open de Polo de EE.UU. 2025.





Créditos de las fotos: Agustina Fonda